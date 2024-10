Le Creative Digital Lab lance un appel à candidatures pour un atelier de film d’animation pour enfants 

Le Creative Digital Lab lance un appel à candidatures pour un atelier de film d’animation destiné aux enfants. L’atelier est prévu pour la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2024, du 21 au 29 octobre. Il est organisé par le Laboratoire du digital créatif (Creative Digital Lab, CDL) relevant du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

La sécurité routière dans le milieu écolier est le thème choisi pour cet atelier qui se tiendra au siège du CNCI à la Cité de la culture à Tunis.

La date limite pour la soumission des dossiers de candidatures est fixée au 15 octobre. Le formulaire de participation est disponible sur le lien suivant https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Q4pFpZXd2F44ZQtDacY5CQQNZ84BCmgfnM6cFo7odoD4aQ/viewform

le Creative Digital Lab est le premier incubateur et laboratoire publique spécialisé aux industries digitales et le développement des jeux vidéo en Tunisie et en Afrique. Il a comme mission principale de soutenir la communauté de jeunes et de talents tunisiens (des étudiants, freelancers et startups) passionnés par les technologies créatives et numériques, en se positionnant comme un opérateur fédérateur et financeur dans l’écosystème.

