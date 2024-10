Vivre la Métamorphose de Kafka en réalité virtuelle au Goethe-Institut Tunis

Le Goethe-Institut Tunis célèbre les 100 ans de disparition de Franz Kafka, l’écrivain tchèque de langue allemande. Une de ces œuvres les plus connus “La métamorphose” est proposée aux visiteurs sous forme d’une expérience immersive inédite en réalité virtuelle intitulée “Dans la peau de Kafka : vivre la métamorphose en réalité virtuelle”.

Le public pourra découvrir, du 14 au 26 octobre 2024, de 15h à 20h, La Métamorphose comme jamais auparavant, en traversant l’étrange et intime transformation de Gregor Samsa, le personnage principal de l’oeuvre dascinante Kafka.

La Métamorphose est un roman court écrit par Franz Kafka en 1912 qui captive par sa manière d’explorer des thèmes profonds tels que l’aliénation, l’identité et la critique sociale. A travers une narration à la fois absurde et émouvante, la transformation de Gregor Samsa est décrite. Ce personnage devient un symbole puissant des luttes humaines modernes, ce qui confère à l’œuvre une portée intemporelle et universelle.

Grâce à la VR, vous serez transporté dans l’univers kafkaïen, où les frontières entre le réel et l’absurde se brouillent, offrant une nouvelle perspective sur l’essence même de la métamorphose, précise le Goethe Institut.

Franz Kafka (1883-1924) était un écrivain austro-tchèque, considéré comme l’une des figures majeures de la littérature du XXe siècle. Né à Prague dans une famille juive germanophone, il a écrit en allemand des œuvres marquées par des thèmes d’aliénation, d’angoisse existentielle et d’absurdité.

Ses récits, tels que La Métamorphose, Le Procès et Le Château, explorent souvent des situations cauchemardesques où les protagonistes luttent contre des forces incompréhensibles. Bien qu’il ait publié peu de son vivant, son influence est immense, et le terme “kafkaesque” désigne des situations absurdes et oppressantes, reflétant son impact durable sur la littérature.

Cet événement offre une immersion totale dans l’univers de La Métamorphose, permettant aux visiteurs de vivre la transformation mythique de l’œuvre depuis l’intérieur.

En plus de cette expérience de l’exploration d’une oeuvre littéraire en VR, le Goethe-Institut Tunis propose une projection spéciale, samedi 19 octobre 2024 à 16h, avec la lecture d’extraits du roman La Métamorphose n langues française et allemande, suivie d’une nouvelle opportunité de participer à l’expérience VR jusqu’à 20h.

L’entrée est libre et gratuite pour tous les visiteurs tout au long des activités.

Tekiano