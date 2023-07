Hermann Hesse à l’honneur : Soirée littéraire et cinématographique au Goethe-Institut Tunis

En l’honneur du 146ème anniversaire de la naissance d’Hermann Hesse, le célèbre romancier, poète, peintre et essayiste allemand, la mise en avant de cet auteur de renom est au cœur d’un événement exceptionnel organisé par le Goethe-Institut Tunis.

Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1946, Hermann Hesse a marqué la scène littéraire internationale et allemande avec ses œuvres intemporelles. Jeudi 06 juillet, une soirée alliant lectures et cinéma est proposée dans le cadre chaleureux et convivial du jardin du Goethe-Institut Tunis. Des extraits soigneusement sélectionnés des œuvres les plus célèbres de Hermann Hesse seront présentés en langues allemande et française.

L’accent sera également mis sur l’analyse et les débats autour de quelques scènes choisies de l’adaptation cinématographique de son roman emblématique : “Der Steppenwolf” (Le loup des steppes). Cette œuvre empreinte de symbolisme et de profondeur sera décortiquée et commentée par des experts passionnés.

Les lectures seront animées par deux femmes d’exception : Mme Andrea Jacob, directrice du Goethe-Institut, et Mme Souhir Buonomo, programmatrice culturelle du Goethe-Institut. Leur connaissance approfondie de l’œuvre d’Hermann Hesse et leur amour pour la littérature vous garantissent une expérience immersive et enrichissante.

L’analyse approfondie ainsi que les commentaires éclairés sur les extraits de l’adaptation cinématographique du Loup des steppes seront assurés par M. Tarek Ben Chaabane, Maître de conférence à l’ESAC. Son expertise dans le domaine de la littérature et du cinéma vous promet une exploration captivante de l’œuvre de Hermann Hesse sous un angle nouveau et perspicace.

Le Loup des steppes va bien au-delà d’un simple roman. C’est une expérience spirituelle, un récit initiatique, un délire de psychopathe. Hesse jongle habilement avec différents registres et a su captiver les lecteurs dès sa parution en 1927. Même Thomas Mann, célèbre écrivain, affirme que ce livre lui a “réappris à lire”. Malheureusement, sous le régime nazi, cette œuvre a été interdite, mais elle est devenue un roman culte dans les années 1960 et 1970. Aujourd’hui, Le Loup des steppes demeure l’un des joyaux incontournables de la littérature universelle du XXe siècle.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis