Beit al-Hikma abrite la manifestation culturelle “Le croisement des arts”, vendredi 11 octobre 2024 à Carthage. L’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts “Beit al-Hikma” indique que cet évènement culturel et artistique est marquée par deux conférences captivantes et un concert assurée par Alia Sellami.

L’architecte urbaniste Faika Béjaoui ouvrira la rencontre avec une conférence sur le thème “Architecture contemporaine, édifices anciens”. Elle sera suivie par le Professeur Samir Makhlouf, qui présentera une conférence intitulée “Ma compréhension de l’art (par le modèle de l’Univers différentiel)”. Samir Makhlouf, artiste transdisciplinaire, partage son processus créatif, mêlant art et science. Il expliquera comment ses recherches théoriques sur l’Univers influencent ses œuvres artistiques, en revisitant les concepts scientifiques pour les exprimer de manière visuelle.

La journée se clôturera par un concert intitulé “Nafass” d’Alia Sellami et son ensemble Aloès. Ce spectacle vocal explore les chants sacrés de diverses cultures, unissant les traditions religieuses de plus de vingt pays. Le concert, inspiré par une quête mystique, symbolise l’unité spirituelle universelle à travers le chant.