Epic Games contre Google : La bataille pour la concurrence et l’accès aux Applis remportée par l’éditeur des jeux vidéos

Le conflit entre Epic Games, le créateur de Fortnite, et Google s’est intensifié avec l’action en justice déposée par Epic contre Google et Samsung. Cette affaire, qui s’inscrit dans un contexte plus large de préoccupations antitrust (contre les monopoles), met en lumière les pratiques de Google concernant son Play Store et l’impact de ces pratiques sur la concurrence.

Epic Games a initialement engagé des poursuites contre Google en 2020, alléguant que le géant de la technologie avait mis en place des pratiques monopolistiques pour protéger son Play Store. En décembre 2023, un jury a conclu que Google avait effectivement violé les lois antitrust en imposant des frais élevés et des règles strictes aux développeurs d’applications. Cette décision a conduit à une ordonnance du tribunal exigeant que Google facilite l’accès à d’autres magasins d’applications sur Android.

Le 30 septembre 2024, Epic a déposé une nouvelle plainte, cette fois contre Google et Samsung, accusant les deux entreprises de conspirer pour bloquer la concurrence. Au cœur de cette affaire se trouve la fonctionnalité Auto Blocker de Samsung, qui empêche les utilisateurs d’installer des applications provenant de sources non autorisées, comme d’autres magasins d’applications.

Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, a déclaré que cette situation illustre une concurrence déloyale et a critiqué Google pour avoir prétendu protéger les utilisateurs tout en restreignant leurs choix. En réponse, Samsung a affirmé qu’elle contestera vigoureusement les allégations d’Epic.

Un verdict vient d’être rendu en faveur d’Epic. A partir du 1er novembre 2024 Google sera obligé de donner aux magasins d’applications tierces un accès à toutes les applications présentes sur Google Play, tant que les développeurs y consentent.

le PDG d’Epic Games s’en réjouit:

Big news! The Epic Games Store and other app stores are coming to the Google Play Store in 2025 in the USA – without Google’s scare screens and Google’s 30% app tax – thanks to victory in Epic v Google.https://t.co/1g6uuw1CJB

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 7, 2024