Mahdia Improvise : Le Festival International de l’Improvisation de retour du 17 au 20 Octobre 2024

Mahdia Improvise , Le Festival International de l’Improvisation est de retour du 17 au 20 Octobre 2024 pour une 6ème édition. Ce festival crée une effervescence artistique unique à Mahdia, apportant durant quelques jours une atmosphère vibrante et créative à cette ville magnifique.

Ce festival est une occasion d’échange et de partage interdisciplinaire, interculturelle et intergénérationnelle, inédite dans le monde. Des artistes talentueux de plusieurs pays: Algérie, Maroc, Espagne, France, Belgique, Luxembourg, Turquie, Italie et Tunisie, sont attendus, indiquent les organisateurs.

Pendant 4 jours, les habitants de Mahdia ont l’opportunité d’explorer et d’expérimenter de nouvelles formes artistiques. Des artistes locaux et internationaux se réunissent pour former un groupe éphémère, transformant la ville en un théâtre vivant. Ils proposent une série de spectacles spontanés, révélant la diversité et l’énergie créative de l’improvisation.

Programme de Mahdia Improvise du 17 au 20 octobre 2024 :

Mahdia improvise est né de la collaboration des Replikatou, l’association parisienne d’improvisation théâtrale et l’association Locale, pensée national libre qui œuvre entre autres au développement culturel de la région, des liens qui les rassemblent à la ville de Mahdia et une volonté de partage et d’échange.

Mahdia, avec sa beauté inégalée, l’hospitalité chaleureuse de ses habitants, et la richesse de leurs talents, constitue un cadre parfait pour cet événement festif et joyeux.

Le festival international de l’improvisation à Mahdia est proposé par l’association Mahdia Improvise, en collaboration avec le commissariat régional à la culture de Mahdia, le commissariat régional de jeunesse et des sports de Mahdia et le centre d’art dramatique de Mahdia.

Tekiano