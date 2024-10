Le Marathon Les Foulées Vertes de Sfax pour sensibiliser pour le don d’organes se déroule dans sa 4e édition les 19 et 20 octobre 2024. Plus de 2 000 participants prendront part aux trois courses proposées (1 km, 5 km et 10 km), selon Boutheina Zanned, responsable de l’événement.

Forte du succès des éditions précédentes en 2021 et 2022 à Tunis, et en 2023 à Nabeul, cette initiative s’étend désormais à tout le pays.

Le marathon “Green Steps” incarne un message symbolique fort en sensibilisant à la transplantation d’organes, une pratique qui pourrait sauver des vies. Zanned a déclaré : “Une personne peut sauver jusqu’à cinq vies si la culture du don d’organes est généralisée dans la société tunisienne”.

L’événement verra la participation de figures sportives connues et inclura une campagne de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, menée sous la supervision du département régional de la santé de Sfax.

L’inscription au marathon est gratuite et l’événement sera sécurisé, en présence de représentants officiels des ministères de la Jeunesse et des Sports, de la Santé, ainsi que de fédérations sportives et d’acteurs de la société civile.

Boutheina Zanned, organisatrice du marathon et médecin au Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes, a exprimé son souhait de renforcer la culture du don d’organes en Tunisie. Elle a souligné que plus de 13 000 citoyens tunisiens ont déjà inscrit leur statut de donneur dans leur carte d’identité.

Comme les éditions précédentes, cette 4e édition coïncidera avec la Journée mondiale et nationale du don d’organes.