Concours ‘Écrire pour l’écran’ : Créez le synopsis de votre film et participez à un projet cinématographique

Vous avez une idée de film captivante ou une intrigue originale qui mérite d’être portée à l’écran ? L’Espace Culturel ART&A, en collaboration avec Nidhal Chatta et Diletta D’Ascia, lance le concours “Écrire pour l’écran”, offrant l’opportunité de transformer votre concept en un futur scénario.

Ce concours s’adresse à ceux qui souhaitent poser les bases solides d’un court-métrage ou long-métrage en soumettant un synopsis structuré et engageant.

Vous devez proposer une esquisse scénaristique claire, en 5 pages maximum, qui présente l’histoire de votre film, en abordant trois éléments essentiels :

Début : Présentation du lieu, du protagoniste, et du conflit qui déclenche l’intrigue.

Partie centrale : Développement sommaire de l’intrigue et du point culminant.

Fin : Résolution du conflit et conclusion de l’histoire.

En plus du synopsis, une note d’intention de 3 pages maximum est demandée. Cette note permet à l’auteur d’expliquer la vision créative de son film, d’exposer le thème principal, et de partager ses motivations essentielles pour convaincre les producteurs du potentiel du projet.

Le concours est ouvert à tous les genres et thèmes, laissant une totale liberté aux participants dans l’univers qu’ils souhaitent explorer. Les œuvres soumises restent la propriété des auteurs.

Critères de soumission :

Longueur maximale : 10 000 caractères, espaces inclus.

Format : PDF ou Word, police Courier ou Times New Roman, taille 12, interligne 1,5.

Les participants doivent inclure un fichier séparé avec leurs informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et email).

Dates importantes :

Ouverture des candidatures : 9 octobre 2024.

Clôture des inscriptions : 31 octobre 2024.

Remise des prix : 28 décembre 2024 à l’Espace Culturel ART&A.

Un jury composé de professionnels de l’industrie, dont Nidhal Chatta, Diletta D’Ascia, Nidhal Chemengui, Youssef Lakhoua et Nabil Rejaibi, évalueront les projets soumis.

Envoyez vos dossiers complets (synopsis, note d’intention et informations personnelles) à l’adresse suivante : espaceculturelartea@gmail.com.