Vidéo buzz : Une vidéo sur la construction des pyramides d’Egypte faite avec l’IA devient virale

Cette vidéo apparue sur le réseau social X et générée grâce à l’intelligence artificielle, montre comment les célèbres pyramides d’Egypte ont été construites par les anciens Égyptiens. Très réaliste, cette vidéo montre des hommes d’une corpulence hors-norme. On peut y voir des géants et des personnes super fortes capables de porter à bout de bras de grosses pierres.

La vidéo présente des séquences animées montrant des ouvriers égyptiens transportant d’énormes blocs de pierre dans le désert. Elle met également en avant l’utilisation d’éléphants et de bateaux pour le transport des matériaux, suggérant que ces animaux ont joué un rôle crucial dans la logistique de la construction. Cette vidéo utilise un effet de flou pour imiter des séquences anciennes. La vidéo partagée par @TansuYegen :

Video made with AI explains how the ancient Egyptians built the pyramids! pic.twitter.com/ZjBCsyeIF7 — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 16, 2024

La séquence met en avant l’habileté et l’ingéniosité des Égyptiens anciens dans la construction de ces monuments emblématiques, datant de plus de 4 500 ans et ajoute plusieurs éléments et personnages imaginaires.

Les théories sur la construction des pyramides ont évolué au fil des ans. Selon des recherches récentes, les Égyptiens auraient utilisé une branche aujourd’hui asséchée du Nil pour transporter les matériaux.

Une étude menée par l’Université de Caroline du Nord Wilmington a révélé l’existence d’un ancien cours d’eau qui aurait facilité le transport des blocs de pierre nécessaires à la construction des pyramides.

Cette vidéo illustre l’utilisation croissante de l’IA pour recréer des événements historiques d’une façon très réaliste et avec plein de détails imaginaires qui semblent bien réels. Présentée comme s’il s’agissait d’images d’archives, il bien évident que cette vidéo imaginée par l’IA n’est pas authentique..

