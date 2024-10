Kaspersky a détecté plus d’un million de tentatives de tracking par jour

La dernière analyse de Kaspersky sur les 25 services de suivi web les plus répandus, comprenant des services Google, New Relic, Microsoft, a révélé que les traqueurs d’application ont cherché à collecter des données sur le comportement des utilisateurs dans plus de 38 milliards de cas en 2024, avec une moyenne d’un million de tentatives par jour.

Le pistage web (web tracking) consiste à collecter, stocker et analyser des données sur le comportement en ligne des utilisateurs. Elles peuvent inclure des données démographiques, des informations comme les sites web visités, le temps passé sur les différentes pages ou encore les interactions telles que les clics, les scrolls et les mouvements de souris, qui peuvent être utilisés pour créer des cartes thermiques (heatmap), entre autres outils d’analyse.

Ces informations permettent aux entreprises de personnaliser leur expérience, d’accroître l’engagement des utilisateurs, de cibler plus efficacement les publicités et de mesurer la performance de leurs services en ligne.

Les produits Kaspersky intègrent une fonctionnalité Do Not Track (DNT), qui bloque les outils de suivi conçus pour surveiller l’activité des utilisateurs sur les sites Web. Cette fonctionnalité permet à Kaspersky de faire le point sur l’état actuel de la collecte de données par les traqueurs sur le web. Pour réaliser cette évaluation, les experts de Kaspersky ont analysé les 25 services de suivi les plus répandus.

Il s’agit notamment de quatre services d’Alphabet Inc. (Google Display & Video 360, Google Analytics, Google AdSense et YouTube Analytics) ainsi que des services de New Relic et de Microsoft, y compris Bing et d’autres plateformes de suivi de Microsoft. Leur analyse a révélé que 38 725 551 855 incidents de collecte de données ont été détectés en un an, de juillet 2023 à juin 2024, soit une moyenne de 1 060 974 incidents par jour.

« La variété des services de tracking analysés montre que la collecte de données n’est pas l’apanage de quelques entreprises. Or, plus il y a d’organisations qui stockent et traitent vos informations, plus le risque de violation est grand. Toutefois, comme la plupart des services de traçage sont gérés par des géants de la technologie, ceux-ci sont fortement incités à protéger les données des utilisateurs et à préserver leur réputation.

Les utilisateurs doivent prendre la responsabilité de la sécurité de leurs données, en étant attentifs aux plateformes avec lesquelles ils s’engagent et en prenant des mesures pour protéger leur vie privée », commente Anna Larkina, experte en sécurité et en protection de la vie privée chez Kaspersky. Pour en savoir plus sur les web trackers en 2024, veuillez consulter le site Securelist.

