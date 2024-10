Lauréats de la première édition de Elue Marque de l’Année en Tunisie

La première édition du concours ÉLUE MARQUE DE L’ANNÉE en Tunisie a récemment pris fin, après un processus de vote novateur basé sur une enquête nationale portant sur l’indice de confiance.

Ce concours a permis aux consommateurs tunisiens de choisir et d’élire les marques auxquelles ils accordent le plus de confiance, en couvrant divers secteurs tels que l’agroalimentaire, la téléphonie, les banques, l’assurance et le secteur automobile. Sept marques ont été couronnées dans leurs catégories respectives, distinguées par la confiance des consommateurs.

Pour cette première édition, près de 3000 participants ont exprimé leur opinion à travers l’application ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE TUNISIE, faisant de ce concours l’enquête la plus vaste jamais menée en Tunisie en termes de taille d’échantillon et de diversité sectorielle.

Réalisée indépendamment par le cabinet Elka Consulting, cette étude visait à mesurer l’indice de confiance de chaque marque dans les 24 gouvernorats tunisiens.

Le concours permet aux marques de renforcer leur relation avec les consommateurs en établissant un lien de confiance. Ce logo de confiance attribué par les consommateurs devient ainsi un atout visuel précieux pour les marques qui peuvent accroître la fidélité des clients.

En impliquant directement les consommateurs dans le processus d’évaluation, les marques bénéficient d’une meilleure visibilité et peuvent s’engager davantage auprès de leurs clients, ce qui favorise la croissance de leurs parts de marché.

Les lauréats de cette première édition de Elue Marque de l’Année 2025 en Tunisie incluent :

Shell

Ooredoo

Zitouna Banque

Magasin Général

Star Assurances

Mercedes Benz

Maxxx Chips

