La startup Colibris et Star Assurances signent une convention de partenariat confirmant l’engagement environnemental de l’entreprise dans le cadre de sa stratégie RSE. Ce partenariat vise à sensibiliser le citoyen et l’entreprise tunisienne sur l’importance de la gestion durable des déchets et à promouvoir de nouvelles pratiques écologiques dans le pays.

COLIBRIS, fondée en avril 2021 par Sélim SLIMI, est la première startup tunisienne spécialisée dans la collecte de déchets. Elle a pour vocation de créer des emplois stables, durables et décents pour les jeunes et les moins jeunes dans le secteur de la collecte de déchets recyclables. La start-up ambitionne également de sensibiliser les entreprises à la nécessité de la collecte de leurs déchets et de les accompagner dans leur démarche RSE.

De quatre ménages à la création de la start-up, ce sont maintenant environ 3 000 ménages sur le Grand Tunis qui font appel à COLIBRIS pour collecter gratuitement leurs déchets dans des sacs lavables et recyclables et les amener dans les usines d’ECOGAD à Tunis pour le tri, le traitement et le recyclage. Chaque jour, COLIBRIS collecte environ 600 kilogrammes de déchets, soit 18 tonnes par mois.

STAR Assurances, convaincue par la nécessité de créer un fort impact social et environnemental, de réduire son impact en déchets et de contribuer durablement à transformer la société de demain en une société éco-responsable, a décidé d’encourager la start-up dans le but de participer à l’effort citoyen de la gestion des déchets en Tunisie.

D’ailleurs, pour donner l’exemple, STAR Assurances a immédiatement voulu impliquer ses collaborateurs et collaboratrices en les invitant à une séance de sensibilisation, conduite par Selim SLIMI, afin de mieux leur expliquer la vision de ce partenariat et de les inciter à la transmettre et à la partager avec leur entourage.

« Nous avons été très agréablement surpris par la présence significative de nos équipes à cette séance de sensibilisation et nous les en félicitons, déclarait M Hassene FEKI, Directeur Général de la Compagnie. Nous savons que la prise de conscience environnementale constitue un chemin souvent long et difficile, mais pourtant, nous sommes fiers d’y participer et de devenir des acteurs de plus en plus engagés dans la protection de notre environnement et dans la construction d’un monde meilleur pour nos enfants. Nous espérons que cette initiative inspirera d’autres entreprises pour que notre Tunisie soit toujours plus propre et plus verte. »

La Tunisie produit annuellement 2,6 millions de tonnes de déchets ménagers dont 68% sont organiques et 9%, plastiques. Chaque citoyen tunisien, s’il vit dans un environnement urbain, produit quotidiennement à lui seul 0,920 kg de déchets et 0,170 kg s’il vit hors de ces zones. (source ANGED, 2023).

Tekiano avec communiqué