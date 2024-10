L’écrivaine Tunisienne Amira Ghenim remporte le Prix de la littérature arabe 2024 pour son livre “Le désastre de la maison des notables”. Le Prix de la littérature arabe est créé par l’Institut du monde et la Fondation Jean-Luc Lagardère informe l’Institut du monde arabe dans son communiqué. Il est traduit de l’arabe par Souad Labbize et paru en coédition entre les éditions barzakh et les Éditions Philippe Reyen.

Le désastre de la maison des notables (finaliste de l’Arab Booker Prize, prix Comar d’Or en Tunisie en 2021) est le deuxième roman d’Amira Ghenim, mais le premier à être traduit en français. Il s’est vu traduire en italien par l’auteure Barbara Teresi sous le titre “La casa dei notabili”(2022, Edizioni e/o). Sa version anglaise s’intitule “Calamity of the Nobility” et sortira en janvier 2025.

Le Prix de la littérature arabe 2024 a vu concourir 7 romans dans la sélection officielle représentant la Tunisie, l’Algérie, la Libye, la Palestine et le Liban. Le tunisien Aymen Daboussi, psychologue-clinicien-auteur était aussi en lice pour remporter ce prix avec son roman “Les carnets d’El Razi” .

Pierre Leroy, administrateur délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère et président du jury du Prix, se réjouit que cette nouvelle édition consacre selon ses dires : « un roman intense, entremêlant intrigue familiale et grande Histoire, qui dessine le portrait complexe et tout en nuances d’une Tunisie en pleine mutation. L’ensemble des membres du jury et moi-même saluons par ailleurs la plume unique de l’auteure qui, grâce à un procédé narratif élaboré, a su donner naissance à une œuvre puissante, portée par une nouvelle collection qui met en lumière la littérature arabophone du Maghreb, encore trop souvent privée d’écho en France ».

Le roman Le désastre de la maison des notables transpose plus de cinquante ans d’histoire tunisienne, de la lutte pour l’indépendance jusqu’à la révolution de 2011. Dans un pays en pleine ébullition politique, se croisent les destins de deux familles bourgeoises : les Naifer, rigides et conservateurs, et les Rassaa, libéraux et progressistes.

Amira Ghenim est une écrivaine tunisienne et professeure universitaire, née en 1978 à Sousse en Tunisie. Elle est agrégée d’arabe, titulaire d’un doctorat en linguistique et enseigne à l’université de Sousse. Elle est l’autrice d’essais universitaires et de trois romans, dont Le dossier jaune (2019) et Terre ardente (2024).

