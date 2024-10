Palestine Cinema Days around the World : projections gratuites en Tunisie et dans la monde

Dans le cadre des Palestine Cinema Days around the World, ou les Journées du cinéma palestinien dans le monde, des projections gratuites de films sur la cause palestinienne auront lieu dans divers espaces culturels et salles de Cinéma en Tunisie.

Organisé par Palestine Film Lab, Palestine Cinema Days around the World est un évènement annuel qui se tient depuis 2014, à l’occasion de la commémoration de la déclaration de Balfour, datant du 2 novembre 1917. Cette date constitue l’une des étapes marquantes dans l’histoire de la Palestine ayant précédé la Nakba de 1948.

Les Journées du cinéma palestinien sont programmées dans le monde entier, dans plus de 320 lieux répartis dans 44 pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique (dont l’Amérique, la Chine, la Tunisie, le Yémen, la Jordanie,…). Dans le but de diffuser les histoires palestiniennes dans le monde Cette année, 8 longs métrages sur la cause palestinienne seront projetés à partir du 2 novembre 2024. La carte des projections dans chaque pays est visible sur le site de Film Lab Palestine et ses partenaires à travers le monde et au Moyen Orient.

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) fait partie des partenaires de Film Lab Palestine et annonce son adhésion au mouvement international pour promouvoir les voix palestiniennes et réfuter les faux récits.

Film Lab est une organisation basée sur la collaboration, la coordination et la création de partenariats avec des institutions et des individus travaillant dans le secteur du cinéma et de la réalisation de films en Palestine et à l’étranger afin de créer un impact sur la communauté des cinéastes émergents, ainsi que sur les spectateurs de films.

Qautre projections gratuites sont prévues en Tunisie selon le site aflamuna à la cité de la culture de Tunis, au centre culturel de Nabeul et au CinéMadart Carthage à partir du 02 novembre 2024. Les films qui seront projetés sont “Resitance Why” de Christian Ghazi, “The Wanted 18” par Amer Shomali et Paul Cowan et “Naila And The Uprising” de Julia Bacha.

Aflamuna ou Nos Films, est une association culturelle basée à Beyrouth qui s’efforce d’exploiter le pouvoir du cinéma arabe indépendant pour soutenir les mouvements sociaux, politiques et culturels urgents d’aujourd’hui. Elle a été fondée en 1999 et lance depuis de nombreux programmes et initiatives qui ont aidé le cinéma indépendant à prospérer au Liban et dans la région arabe.

Pour plus d’informations sur les films sur la cause palestinienne de cette édition et leurs lieux de projection à travers le monde, consultez la plateforme aflamuna.org.

S.B.