Exposition Soleil Éternel : Lumière entre Mythes et Réalités au Mövenpick Art Gallery

L’Exposition Soleil Éternel : Lumière entre Mythes et Réalités se déroule du 1er au 30 novembre 2024, au Mövenpick Art Gallery, sous la supervision artistique de Michela Margherita Sarti, commissaire d’exposition.

Le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis annonce sa nouvelle exposition autour de ce thème lumineux. Le choix de cette thématique souligne la beauté et la constance de la lumière solaire qui éclaire nos vies tout au long de la journée.

À travers différentes disciplines artistiques, les artistes exploreront les multiples facettes du soleil, de sa chaleur réconfortante à son rôle essentiel dans l’équilibre de la vie sur Terre. Cette exposition sera une véritable célébration de la splendeur et de l’impact indéniable du soleil sur notre environnement.

Cette exposition collective et multidisciplinaire englobe diverses formes artistiques et vous invite à repenser l’importance du soleil dans nos vies. Depuis des temps immémoriaux, il influence les croyances, guide les découvertes scientifiques et nourrit la créativité des artistes. Soleil Éternel : Lumière entre Mythes et Réalités célèbre la beauté et la complexité du soleil, offrant une exploration unique de son rôle à travers les mythes, l’histoire et l’art.

Les visiteurs ont pu admirer, lors du vernissage survenu le 01 novembre, des créations originales tout en découvrant des performances en direct, notamment celles d’un duo musical talentueux et des discussions avec les artistes. Une toile interactive a également été mise à disposition pour que les visiteurs puissent ajouter leur touche à l’exposition.

Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis fait appel au talent et au savoir-faire des artistes pour une sélection artistique finale ciblée et qualitative.

Les artistes participants sont : Amir Chelly, Bader Klidi, Bilel Channoufi, Cédric Joseph Ayissi, Chawki Lahmar, Dalel Ragmoun, Djamal Agania, Emna Haboubi, Hamda Saidi, Hela Hedhili, Houssem Ghorbel, Ines Arif, Leila Selmaoui, Mondher Shelby, Najiba Aben, Nissaf Chkondali, Syrine Adhadh, Aicha Attig, Messaoud Djessas (Algérie), Faycel Mejri, Souha Antit, Hamadi Ben Saad et Nour Zarrougui.

Plusieurs de ces artistes ont présenté lors de l’inauguration de l’événement, leurs œuvres pour célébrer l’énergie et la beauté du soleil. Ils ont également partagé leur vision artistique lors de cet événement immersif.

Tekiano avec communiqué