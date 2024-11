Galaxy Z Fold6 et Flip6 réveillent le créateur qui est en vous avec Galaxy AI

Que vous souhaitiez devenir créateur sur les réseaux sociaux ou simplement développer votre créativité, les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 ont de sérieux pour vous y aider. Ces smartphones pliables sont dotés de fonctionnalités qui vous permettent de créer facilement du contenu de haute qualité, même si vous ne pensez pas avoir les compétences professionnelles nécessaires. Et comme votre téléphone est un appareil dont vous ne vous séparez jamais, vous aurez toujours l’occasion de vous inspirer du monde qui vous entoure.

Voici plusieurs manières dont les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 dotés de Galaxy AI peuvent vous aider à renforcer votre créativité d’une toute nouvelle manière à partir de vos dessins, photos et vidéos.

Commencer par un croquis, finir par un chef-d’œuvre

Pendant les vacances, nous prenons tous de nombreuses photos avec nos amis, et il y en a toujours une qui se distingue. Parfois, vous aimeriez personnaliser cette photo, par exemple en ajoutant une couronne sur la tête de la personne à l’honneur, mais vous n’avez pas d’application de retouche payante et ne sauriez pas forcément comment l’utiliser. Pas de souci : la fonction Croquis génératif des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 est là pour vous simplifier la tâche.

Il vous suffit de réaliser un croquis simple et rapide de ce que vous aimeriez voir sur une photo que vous avez prise pour qu’en quelques secondes, il soit converti sous vos yeux en un objet photoréaliste correspondant à l’ambiance de la photo.

Avec Croquis génératif, vos ébauches se transforment en créations ultra réalistes et bluffantes. Vous pouvez partir d’une photo existante, comme celle de vos dernières vacances, ou d’une feuille blanche pour créer quelque chose de magnifique à partir de zéro. Des options supplémentaires vous permettent de personnaliser davantage vos créations en choisissant parmi différents styles, tels que l’aquarelle ou cartoon 3D. Vos amis et vous allez adorer !

Laissez l’IA remodeler votre portrait

Sur les nombreux réseaux sociaux que nous utilisons tous, la photo de profil est un élément commun. Avec Studio Portrait, vous pouvez créer une photo de profil qui se démarque. Habituellement, la photo que vous prenez de vous-même est le produit final, mais avec Portrait Studio, ce n’est qu’un commencement. Que vous souhaitiez vous représenter sous la forme d’un personnage de bande dessinée, d’un dessin animé en 3D, d’une aquarelle ou d’un croquis, Studio Portrait peut créer quelque chose de vraiment unique.

Commencez par prendre une photo de vous ou d’une personne que vous aimeriez voir transformée. Sélectionnez ensuite Studio Portrait, qui se trouve dans le menu avec les étoiles de l’application Galerie, et choisissez le style d’image que vous souhaitez que l’IA crée. Cliquez ensuite sur « Générer » et laissez Galaxy AI rendre votre photo instantanément partageable. Ca y est, vous avez une nouvelle photo de profil unique et tout le monde vous demandera comment vous avez fait !

Le ralenti sans préparation

Nous avons tous l’habitude de prendre des photos lorsque nous sommes en vacances ou lorsque nous sortons avec des amis, mais il arrive parfois que l’on veuille capturer un moment d’une manière qu’une photo ne pourra jamais faire. Une bonne vidéo attire toujours l’attention des gens, et vous pouvez désormais utiliser Ralenti Instantané pour donner à vos clips un effet supplémentaire. Cette vidéo où vous réalisez une figure impossible au skate park ou roulez cheveux au vent en voiture est bien plus cool au ralenti. Ralenti Instantané vous permet de créer facilement cet effet dans les vidéos que vous possédez déjà.

Galaxy AI rend tout cela possible lorsque vous n’avez pas pensé à filmer au ralenti. Il utilise la technologie AI Frame Rate Conversion (AI FRC) pour générer des images intermédiaires de mouvement afin créer cet effet tout en préservant la qualité.

Pour utiliser le ralenti instantané, lisez une vidéo dans l’application Galerie et appuyez sur l’écran au moment où vous souhaitez ralentir. Vous pouvez voir l’effet se produire en temps réel, tout en ayant accès à des options supplémentaires pour perfectionner votre vidéo. Pour partager la vidéo avec vos amis, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Partager, d’afficher l’aperçu, de choisir de partager le clip ralenti et d’utiliser Quick Share pour l’envoyer à vos amis proches.

Le ralenti instantané donnera un nouveau souffle créatif à vos clips et vous donnera envie d’appuyer sur la touche lecture encore et encore !

Avec Galaxy AI sur les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, vous n’êtes jamais à court de moyens pour rendre vos photos et vidéos incroyables. Vos croquis rapides se transforment en magnifiques visuels 3D, et vous pouvez vous donner un tout nouveau look – que ce soit grâce à des accessoires générés par l’IA ou en vous réimaginant comme un dessin animé. Vos vidéos peuvent ressembler davantage à des films, avec des ralentis.

Avec les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, vous avez maintenant les outils en main pour exprimer votre créativité d’une nouvelle manière.

Communiqué