Foire du Livre à la Cité des Sciences de Tunis : le RDV des passionnés de lecture et de technologie

La Foire du Livre à la Cité des Sciences de Tunis, le rendez-vous des passionnés de lecture et de technologie se déroule cette année dans sa quatrième édition les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2024.

Cet événement de la CST s’adresse à un public diversifié : scolaires, étudiants, passionnés de lecture, professionnels du livre, startups, associations éducatives et grand public. Avec un accès gratuit, cette foire se veut un lieu de rencontre entre le savoir traditionnel et les technologies modernes.

Au programme de cette édition :

– Stands de vente : Découvrez les dernières nouveautés littéraires, des livres pour tous les goûts et âges, en passant par la science, la fiction, et le développement personnel.

– Rencontres avec des auteurs : Participez à des séances de dédicaces et d’échanges avec des écrivains de renom et des auteurs locaux.

– Ateliers interactifs : Engagez-vous dans des activités participatives, conçues pour enrichir vos connaissances dans divers domaines.

– Démonstrations de technologies innovantes : Plongez dans le monde numérique avec des présentations de technologies avancées.

– Robotique et Réalité virtuelle : Explorez des domaines fascinants où la science rencontre la fiction.

– Surprises et divertissements : De nombreuses animations, idéales pour toute la famille, sont prévues pour agrémenter ces deux jours.

Ce salon s’annonce comme un lieu d’apprentissage et de découverte, parfait pour s’immerger dans l’univers de la science et du numérique. La Cité des Sciences de Tunis a mis tout en œuvre pour proposer des activités accessibles et captivantes, qui encouragent la curiosité et l’échange.

Que vous soyez un fervent lecteur, un professionnel du secteur ou simplement curieux, la Foire du Livre offre une occasion unique de plonger dans des univers littéraires variés et de découvrir des innovations technologiques. L’accès est gratuit.

