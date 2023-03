La cité des sciences à Tunis propose la 3e édition de la Foire du livre pour enfant et du livre scientifique

La Cité des Sciences à Tunis en sa qualité de maison d’édition, organise la 3ème session de sa Foire du livre pour enfant et du livre scientifique, qui aura lieu les 21 et 22 Mars 2023 au Pavillon des Expositions Temporaires de la CST, et ce en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie IFT , l’Institut de Recherche pour le Développement en Tunisie IRD et le Groupe El Yamama .

La Cité des Sciences à Tunis explique qu’elle accomplit ainsi l’une de ses principales missions qui est la promotion et la diffusion de la culture scientifique et technologique auprès du large public.

Le programme de cette deuxième édition englobe une exposition vente de livres divers et scientifiques et des activités culturelles destinées aux plus jeunes en marge de la foire ; il s’agit notamment des ateliers d’animation, des films scientifiques en réalité virtuelle ainsi que des projections de documentaires sur l’industrie du livre.

Programme de la foire du livre enfant et du livre scientifique 2023 les 21 et 22 mars à la cité des sciences à Tunis:

cet événement organisé durant les vacances scolaires du printemps constitue un espace de découverte, de débat et de convivialité intellectuelle. La CST invite son large public à saisir l’opportunité d’assister à cet événement exceptionnel. L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec CST