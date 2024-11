Risques liés au lissage brésilien : Le ministère de santé alerte des conséquences graves de cette technique

Des risques liés au lissage brésilien contenant de l’acide glyoxylique, jugés graves peuvent affectés les utilisateurs lit-on dans un communiqué édité par le ministère de la santé Tunisien. Une alerte officielle de l’Agence Nationale d’Évaluation des Risques avance des risques graves liés au lissage brésilien contenant de l’acide glyoxylique.

Les produits de lissage brésilien, en particulier ceux portant la marque BRAZIL CACAU, présentent un danger sérieux pour la santé des consommateurs, selon l’Agence nationale d’évaluation des risques.

Des cas d’insuffisance rénale aiguë et de toxicité rénale ont été signalés suite à l’utilisation de ces produits, risques confirmés par la Société Tunisienne des Maladies Rénales, de Dialyse et de Transplantation d’Organes et le Centre National de Pharmacovigilance.

Risques sanitaires associés aux produits de lissage

Bien que le lissage brésilien soit efficace pour améliorer l’apparence des cheveux, la présence d’acide glyoxylique dans ces produits constitue une menace sérieuse pour la santé. Lorsqu’il est chauffé, cet acide se transforme en formaldéhyde, une substance hautement toxique et cancérigène, affectant directement la santé humaine.

Communiqué du ministère de la santé concernant le lissage brésilien

Les dommages sanitaires spécifiques cités dans le communiqué sont comme suit:

Dommages aux reins : L’acide glyoxylique augmente le risque de toxicité rénale et entraîne des dommages aux fonctions rénales.

Irritation des voies respiratoires : Les vapeurs produites par le chauffage de l’acide provoquent une irritation chronique des voies respiratoires, comme la toux et l’essoufflement.

Problèmes cutanés et oculaires : Le contact direct avec l’acide glyoxylique peut provoquer des irritations et des brûlures sévères sur la peau et les yeux.

Risque de cancer : L’exposition continue au formaldéhyde augmente le risque de cancers des voies respiratoires et de la peau.

Le ministère de la Santé appelle tous les professionnels de la beauté à cesser immédiatement d’utiliser des produits contenant de l’acide glyoxylique, et précise qu’aucun résultat esthétique ne justifie les risques sanitaires associés à ces produits. Il existe des alternatives sûres et efficaces qui peuvent être utilisées pour préserver la santé des consommateurs.

Conseils aux consommateurs :

– Lisez attentivement les étiquettes : Assurez-vous de vérifier les ingrédients listés sur les produits. Si l’acide glyoxylique ou le glyoxal figurent parmi les ingrédients, il faut absolument éviter leur utilisation.

– Conscience des risques : Les consommateurs doivent être pleinement conscients des risques sanitaires pouvant accompagner l’utilisation de ces produits.

Les coiffeurs qui travaillent régulièrement avec ces produits sont exposés à un risque accru de maladies professionnelles graves. Il est donc essentiel qu’ils recherchent des alternatives sûres et informent leurs clients des risques potentiels.

Tekiano