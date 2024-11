Le téléviseur OLED transparent sans fil de LG sur la liste des meilleures inventions de 2024 de TIME

Le magazine TIME indique que le téléviseur “LG SIGNATURE OLED T”, le premier téléviseur OLED transparent sans fil de LG, figure sur sa liste annuelle des meilleures inventions 2024 ou The Best Inventions of 2024 comprenant 200 innovations révolutionnaires qui changent le monde.

Présenté au CES 2024, le LG SIGNATURE OLED T est le premier téléviseur transparent grand public au monde, doté d’un écran OLED 4K transparent et de la technologie de transmission vidéo et audio sans fil de LG, transformant l’expérience visuelle des utilisateurs avec une liberté sans précédent.

En outre, le projecteur laser portable intelligent LG CineBeam Q 4K UHD a reçu une mention spéciale pour son design élégant, sa légèreté et ses performances.

Ce classement TIME des meilleures inventions de 2024, est compilée à partir des nominations des rédacteurs et correspondants de TIME dans le monde entier, et par le biais d’un processus de candidature en ligne, évaluant une variété d’industries et de secteurs tels que l’électronique grand public, l’éducation, la durabilité et la robotique. Chaque candidature est évaluée en fonction de plusieurs facteurs clés, notamment l’impact, la portée, la créativité et l’efficacité.

Les rédacteurs de TIME écrivent à propos de la liste de cette année : « Le résultat est une liste de 200 inventions révolutionnaires (et 50 inventions avec mention spéciale) – dont la plus grande puce informatique du monde, un robot humanoïde rejoignant le marché du travail et une plante d’intérieur bioluminescente – qui changent notre façon de vivre, de travailler, de jouer et de penser à ce qui est possible ».

Révolutionnant le monde du divertissement à domicile, le LG SIGNATURE OLED T transforme la façon dont nous vivons les écrans dans nos maisons. Cette innovation révolutionnaire offre non seulement des images époustouflantes, mais aussi un écran transparent à couper le souffle qui se fond parfaitement dans votre environnement lorsqu’il n’est pas utilisé. Avec son design ultra-mince, le LG SIGNATURE OLED T se transforme en une élégante œuvre d’art, rehaussant l’esthétique de n’importe quelle pièce.

La technologie sans fil avancée permet la transmission de vidéos et de sons 4K sans l’encombrement des câbles, offrant ainsi une expérience de visionnage véritablement immersive. Le téléviseur bénéficie d’une qualité d’image exceptionnelle, mettant en valeur des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, établissant une nouvelle norme en matière de divertissement à domicile. Avec le LG SIGNATURE OLED T, l’entreprise ouvre la voie à un avenir où la technologie et le design coexistent merveilleusement.

Avec son design compact et ses performances puissantes, le CineBeam Q offre une résolution 4K époustouflante et des couleurs éclatantes, transformant n’importe quel espace en une salle de cinéma captivante. Ce projecteur de pointe est doté d’une technologie laser avancée qui garantit une luminosité et une clarté exceptionnelles, même dans les environnements bien éclairés.

Le LG CineBeam Q offre également des options de connectivité polyvalentes, permettant un streaming transparent à partir de divers appareils, ce qui le rend parfait pour les soirées cinéma ou les sessions de jeu. Avec son interface conviviale et sa forme compacte, le LG CineBeam Q est conçu pour améliorer votre expérience de divertissement, établissant une nouvelle norme pour la projection à domicile.

La liste complète des meilleures inventions de 2024 selon Time, est disponible ici : time.com/collection/best-inventions-2024/

Tekiano avec communiqué