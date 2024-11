Sanremo Giovani World Tour 2024 fait escale en Tunisie avec Lor3n, Yuman, Noor et Littamé

Sanremo Giovani World Tour 2024 fait escale en Tunisie. Les jeunes artistes Lor3n, Yuman, Noor et Littamé, interprètes de Sanremo Giovani World cette année, se produiront jeudi 14 novembre au Théâtre des Régions de la Cité de la Culture de Tunis à 19h30.

Sanremo Giovani est un concours musical italien qui sert de sélection des chanteurs émergents pour l’événement musical le plus célèbre d’Italie: le Festival della canzone italiana di Sanremo, informe l’institut italien de Culture en Tunisie, Istituto Italiano di Cultura di Tunisi.

Afin de mettre en valeur les jeunes talents émergents de la musique italienne contemporaine, la RAI et le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), dans le cadre des activités de promotion culturelle de l’Italie dans le monde, ont lancé la tournée internationale des finalistes de Sanremo Giovani : Sanremo Giovani World Tour.

Les artistes de Sanremo Giovani World Tour 2024

Yuman : Depuis son jeune âge, il commence à composer ses propres chansons. En 2016, il collabore avec Leave Music, dont le fondateur, Francesco Cataldo qui décide de le produire. Ensemble, ils créent de nouveaux morceaux et en 2017, YUMAN signe un contrat avec Leave Music, obtenant ainsi une licence Polydor/Universal Music.

En 2021, YUMAN a remporté la finale du Sanremo Giovani avec la chanson MILLE NOTTI, faisant ainsi partie des 25 Grands qui participeront au Sanremo 2022 avec la chanson ORA E QUI. Il a également reçu le prix Jannacci, décerné par la nouvelle IMAIE et la famille Jannacci,» .

Noor Amelie Mocchi, alias NOOR: est une chanteuse de 19 ans qui a fait de la musique sa plus grande forme de communication depuis l’enfance. En 2021, elle a été l’une des vedettes de la série Rai « Tu non sai chi sono io ». En 2022, elle participe à la finale de « Sanremo Giovani » sur Rai 1 avec la chanson « Tua Amelie ».

En septembre 2023, elle participe au Sanremo Giovani World Tour, qui l’emmène dans quatre capitales européennes. Le 6 octobre 2023, elle sort le single « Cattive », qui lui vaut le NYcanta. Le 3 mai 2024, elle sort le single « Spaceship ».

Littamé :Elle chante depuis son jeune âge. Pour elle, la musique est synonyme de liberté. Elle a participé à de nombreuses scènes musicales, à des concours de chant et à des événements. Parmis ses experiences : Festival Sanremo Giovani, Sanremo Giovani World Tour à Belgrade, Madrid, Tirana et Bruxelles ; elle a obtenu la deuxième place au Fatti sentire Festival 2024 avec la chanson inédite « Everest » ;

Lor3n : passionné par la musique depuis son enfance. En 2019, il sort son premier single « Devo Correre ». En 2023 il publie son premier album, « Notte », suivi de « Come in un film ». En octobre de la même année, il est sélectionné pour participer aux épreuves de Sanremo Giovani avec la chanson ‘Fiore d’inverno’, se classant parmi les huit premiers finalistes.

En 2024, le projet Galassia distribué par the Orchard. Le premier single « Galassia » sort en avril, suivi d’autre chanson tel que « Fulmine », « Altalene », « Via da me » et bien d’autres.

Pour réserver gratuitement votre place au concert Sanremo Giovani World Tour en Tunisie, IICTunisi invite les spectateurs à envoyer un mail à segreteria.iictunisi@esteri.it (Max 02 billets).

Tekiano avec IICTunisi