Film Bolice de Majdi Smiri projeté dans les salles de cinéma de Tunisie (B.A. & synopsis)

Le film Bolice de Majdi Smiri est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie dès le 18 novembre. Ce long-métrage de type comédie/action reprend la même recette gagnante de la série ramadanesque à succès qui s’est étalée sur quatre saisons Bolice: حالة عادیة, avec presque la même équipe.

Le film rassemble des artistes tunisiens talentueux à l’instar de Kamel Touati, Chedly Arfaoui, Nidhal Saadi, Rym Ben Massoud, Jamil Najjar, Mouna Noureddine, Bahri Rahali, Fatma Ben Saïdane…Des guest stars prestigieux sont invités comme la tenniswoman Ons Jabeur et les artistes libanais Karol Aboud et Lisa Debes.

“Bolice”, le film, nous entraîne dans un voyage plein de suspense et de rebondissements, avec pour mission de sauver la terre et d’éviter la fin des temps. L’avant-première de Bolice Le Film s’est tenue dimanche 17 novembre 2024, à la Cité de la Culture de Tunis, dans la prestigieuse salle de l’Opéra.

Synopsis du film Bolice : Après avoir été mis à l’écart, le chef du gouvernement tunisien décide de regrouper l’unité spéciale “Bolice” suite à une menace nucléaire qui a secoué le monde entier. Les retrouvailles des membres de l’unité Bolice sont chaleureuses. Ils retrouvent rapidement leur synergie et se lancent aussitôt dans la mission.

L’objectif est de retrouver le détonateur de la bombe avant qu’il ne soit trop tard, mais celui qui détient les codes est un ancien agent du KGB, pas facile à traquer. Nos agents se lancent alors dans un tourbillon d’aventures, d’un pays à un autre, suivant les traces du malfaiteur, de Tokyo au Caire en passant par Londres…

B.A. du film Bolice de Majdi Smiri:

Ce long-métrage distribué par le groupe Goubantini, est porté par Hosni Ghariani, producteur du film et président du 3SG Group et reflète un engagement fort pour promouvoir le patrimoine culturel tunisien tout en adoptant une vision internationale.

Le film Bolice de Majdi Smiri est projeté dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie, à Médina Hammamet, Majestic Bizerte, complexe culturel et centre founoun de Monatir les salles de l’Agora la Marsa et Djerba et dans le réseau Pathé, à Tunis city, mall of Sousse et Azur.

Tekiano