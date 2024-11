Vidéo hommage à Rafael Nadal à Paris : La légende espagnole du tennis quitte les courts

Au tennis, il y’aura un avant et un après Nadal ou El Matador. Une véritable légende des courts de Tennis met fin à son parcours sportif à l’âge de 38 ans. Rafa part à l’issue d’une impressionnante carrière de 23 ans au cours de laquelle il a remporté 92 titres.

N °1 mondial au classement ATP pendant 209 semaines, Nadal a gagné 22 titres en Grand Chelem dont 14 Roland-Garros et 4 coupe Davis, 36 en Masters 1000, 23 en ATP 500, 10 en ATP 250 et une médaille d’or olympique en simple à Pékin 2008 et en double à Rio 2016.

Un vibrant hommage à été rendu au sportif espagnol à Paris à travers une projection organisée par son sponsor Nike, qui a illuminé le parvis des Droits de l’Homme, Place du Trocadéro, face à la majestueuse Tour Eiffel, dans la soirée du mardi 19 novembre 2024.

Un écran géant de 10 mètres de haut a projeté la silhouette emblématique de RAFA offrant un moment symbolique à la foule parisienne, qui a pu assister à trois heures de show nocturne. Vidéo partagée par la page Tennis Legend :

Le choix de la capitale parisienne pour un dernier hommage n’était pas anodin. L’icône du tennis mondial met fin à une carrière légendaire, jalonnée de succès inégalés, dont pas moins de 14 trophées remportés à Roland-Garros, avec lesquels il a posé devant la tour Eiffel et qui resteront gravés dans l’histoire du sport.

Rafael Nadal est le deuxième homme le plus titré en Grand Chelem derrière Novak Djokovic (24 titres en Grand Chelem) et devant son grand rival Roger Federer (20 titres).

Tekiano