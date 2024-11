Lab’ess dévoile la 12ᵉ promotion de son programme d’incubation dédiée à l’impact environnemental ! Avec cette nouvelle promotion, le Lab’ess poursuit sa mission de soutien aux entrepreneur.e.s engagé.e.s, offrant des solutions concrètes et viables face aux enjeux environnementaux et économiques du pays.

Cette nouvelle promotion regroupe 15 projets sélectionnés parmi 80 dossiers reçus. Ces entrepreneur.e.s bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour maximiser l’impact de leurs initiatives en faveur d’une Tunisie plus durable et résiliente, ainsi que d’un financement possible allant jusqu’à 24 000 TND par projet, sous forme de prêt d’honneur.

Ce sont donc 15 nouveaux entrepreneur.es qui ont démarré ce mois-ci l’accompagnement par l’incubateur Lab’ess, découvrez-les :

Le Domaine Tarenti propose un service d’événementiel et de restauration au cœur d’une exploitation agricole, avec une approche écoresponsable qui limite les déchets tout en offrant une expérience inoubliable.

KACO est une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation de la recharge électrique, contribuant à une mobilité plus durable.

PURALIA offre des soins dermo-cosmétiques bio, combinant efficacité, sécurité et respect de l’environnement grâce à des ingrédients naturels et des emballages écoresponsables.

ISTYA est spécialisée dans la construction de piscines écologiques et naturelles pour une baignade respectueuse de la santé et de l’environnement.

Roots Care Cubes développe des soins capillaires solides unidose éco-conçus, sans emballage plastique, réduisant le gaspillage d’eau et d’énergie, à base d’ingrédients naturels tunisiens.

Ecojina est espace de cuisine partagé dédié à la promotion des pratiques culinaires durables, proposant des expériences immersives axées sur l’écologie.

Katra est un atelier artisanal de distillation de fleurs et de plantes aromatiques médicinales, alliant savoir-faire traditionnel et respect de l’environnement, en minimisant la consommation d’eau et les déchets.

Esca’Rome est une entreprise sociale spécialisée dans la production et la valorisation d’escargots selon un modèle économique circulaire, où tout est valorisé.

Gentle Ties transforme des cravates recyclées et des chutes de tissu en accessoires uniques pour hommes, femmes, enfants, animaux et entreprises, alliant élégance et écologie.

Tote me fabrique des sacs de courses écologiques et durables en tissu 100 % tunisien, conçus pour remplacer les sacs en plastique.

ORcompost se consacre à la recherche de solutions durables pour produire des engrais naturels en transformant les déchets organiques, avec pour objectif de restaurer la fertilité des sols agricoles.

Benibeka ferme et maison d’hôtes à Béni Khiar, offrant des séjours enchanteurs, des tables d’hôte en plein air et des ateliers immersifs pour découvrir le patrimoine local.

Nafas recycle les fins de rouleaux de tissu en solutions de rangement pratiques et stylées, comme des sacs de courses, pochettes et sacs de sport.

Ninina, la marque de prêt-à-porte de luxe qui donne une seconde vie aux tissus ! Spécialisée dans l’upcycling, elle transforme chaque pièce en création unique et écoresponsable.

Dabbouza est une entreprise créative qui transforme le verre recyclé en pièces artistiques uniques et écoresponsables, alliant art et recyclage !

Ce dispositif d’accompagnement profite du soutien de Greenov’i, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, et le Ministère de l’Economie et de la planification, dans le cadre de son appel à projets Lead4Green. Ce soutien financier est à hauteur de 396 000 €.

Tekiano avec Lab’ess