HR AWARDS HREDD 2024 : une 11e édition sous le signe de l’excellence en droits humains et durabilité

La 11e édition des HR Awards HREDD est organisée par l’Association des Responsables en Formation et de Gestion des Ressources Humaines dans les Entreprises (ARFORGHE) et ce dans le cadre de l’Initiative for Global Solidarity (IGS).

Les HR Awards HREDD Édition 2024 illustrent l’engagement des entreprises tunisiennes à relever les défis contemporains en matière de droits humains et de durabilité. En récompensant l’excellence, cet événement renforce la place de la Tunisie dans l’écosystème mondial des pratiques responsables et met en avant des solutions innovantes et inclusives.

Depuis sa création en 1976, l’ARFORGHE fidèle à sa mission de promouvoir des pratiques responsables et novatrices. L’association a célébré ce vendredi, 29 novembre 2024, les lauréats HR Awards 2024. Une édition qui met à l’honneur les entreprises tunisiennes les plus exemplaires dans leur engagement pour le respect des droits humains et la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il s’agit de la célébration de l’engagement et de l’innovation au service de la performance organisationnelle.

Les lauréats de cette 11ème édition des HR AWARDS 2024 sont :

1er Prix : Coficab

2ème Prix : DRÄXLMAIER Tunisia et BIC Bizerte

3ème Prix : Rosenberger

HR Awards HREDD est une initiative soutenue par la GIZ– Tunisie dans le cadre de l’initiative « Initiative for Global Solidarity » (IGS) et mandaté par le BMZ. Le projet IGS encourage une responsabilité partagée entre les entreprises acheteuses et fournisseuses, en particulier dans des secteurs clés comme l’habillement et l’électronique.

L’objectif est de minimiser les impacts négatifs des pratiques commerciales sur les personnes et l’environnement, tout en promouvant une gestion éthique et durable des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cette édition se positionne comme une vitrine des efforts remarquables des entreprises tunisiennes pour bâtir un avenir plus équitable et durable. Les éditions précédentes ont célébré l’excellence en Gestion des RH, et l’édition 2024 est tenue avec une attention particulière sur de nouvelles approches en matière de développement durable et respect des droits humains en mettant en exergue la diligence raisonnable.

Le lancement officiel de cette 11ème édition a été marqué par une conférence de presse le 18 septembre 2024, où les objectifs et le programme des HR Awards ont été dévoilés. Cette cérémonie prestigieuse réunira des intervenants de haut niveau, incluant des représentants de la GIZ et du BMZ, ainsi que des experts nationaux et internationaux en durabilité et droits humains. Seront également présents des décideurs publics, des acteurs privés et des représentants d’organisations internationales.

Liste des entreprises candidates : Amaris Consulting Tunisia

BIC BIZERTE

Kaschke Components Tunisie a Bourns company

CASCO TUNISIA

Clinique Ennaser

Coficab Tunisie

DJO Tunisie

DRÄXLMAIER Tunisia

Ibis Sfax

OVICE TUNISIA

Rosenberger Tunisia

Serioplast Tunisia

TESCA SEAT COMPONENTS TUNISIA

UNIVERSAL Prix attribués par le Jury : Prix de participation : Ibis Sfax

Prix de participation : Tesca Seat Components Tunisia

Prix de participation : Clinique Ennaser

Prix de participation : UNIVERSAL

Prix de participation : CASCO TUNISIA

Prix de Participation : OVICE TUNISIA

Une plateforme pour la résilience et l’innovation

Les HR Awards constituent un outil de reconnaissance des meilleures pratiques RH, tout en renforçant la compétitivité et l’impact positif des entreprises sur leurs collaborateurs et leur environnement. Cette 11e édition met en avant les initiatives innovantes des entreprises tunisiennes, en récompensant celles qui démontrent un engagement fort envers la santé, la sécurité et le bien-être de leurs employé·e·s.

Elle vise également à structurer un cadre performant pour la gestion des talents, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises tunisiennes sur la scène internationale.

Les HR Awards HREDD encouragent une gestion proactive des ressources humaines, avec un accent particulier sur la diligence raisonnable, un levier clé pour garantir la conformité aux standards internationaux et répondre aux défis mondiaux en matière de droits humains et de durabilité environnementale.

Promouvoir une culture de gouvernance responsable

Les entreprises qui ont participé aux HR Awards passent par un processus d’évaluation méthodique mené par un comité d’experts. Après une phase de candidature ouverte, un audit approfondi est réalisé pour analyser leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines et leur alignement avec les normes internationales.

Les HR Awards HREDD ne se contentent pas de célébrer l’innovation et l’engagement. Ils servent aussi de catalyseur pour encourager une culture de gouvernance responsable et durable. Ces distinctions démontrent que le respect des droits humains et la préservation de l’environnement ne sont pas seulement des impératifs éthiques, mais également des moteurs de compétitivité et de croissance durable.

À propos de l’ARFORGHE

Créée en 1976, l’ARFORGHE rassemble des professionnels des ressources humaines issus de divers secteurs d’activité. Depuis plus de 45 ans, l’association œuvre à valoriser la fonction RH dans les entreprises tunisiennes, qu’elles soient publiques ou privées, en plaçant l’humain au centre de la stratégie d’entreprise. Elle mène des initiatives visant à moderniser et à optimiser la gestion des ressources humaines, favorisant ainsi une performance organisationnelle durable.

Lancé en 2013, le HR AWARDS récompense les meilleures pratiques RH en Tunisie. Au fil des ans, cet événement a évolué, intégrant des catégories variées, allant de la gestion des talents à la digitalisation des ressources humaines. Chaque édition met en lumière les innovations et les stratégies qui placent les collaborateurs au cœur de la croissance des entreprises.

À propos de la GIZ

La GIZ est un prestataire de services de la coopération internationale pour le développement durable et l’action éducative internationale intervenant au niveau mondial. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie.

À son titre d’entreprise fédérale d’utilité publique, la GIZ soutient le gouvernement fédéral allemand et un grand nombre d’autres commettants et clients dans les domaines les plus variés qui vont de la promotion de l’économie et de l’emploi à celle de la paix et de la sécurité en passant par les thèmes liés à l’énergie et à l’environnement.

Communiqué