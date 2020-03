Coronavirus : DRAXLMAIER Tunisie fait un don d’un robot à l’hôpital Abderrahmen Mami

La société DRAXLMAIER Tunisie, spécialisée dans la production des composantes automobiles, a fait don d’un robot à l’hôpital Abderrahmen Mami (Ariana) qui assure le soin des personnes atteintes par le coronavirus Covid-19.

La société a précisé que ce don s’inscrit dans le cadre de soutien aux efforts des structures sanitaires dans leur lutte contre la pandémie du coronavirus et le renforcement de la prévention dans les hôpitaux.

Ce robot est fabriqué par l’entreprise Enova Robotics basée à Sousse. Enova Robotics est une société tunisienne spécialisée dans la robotique mobile et l’intelligence artificielle au service de la sûreté et au service de la santé. Elle a vu le jour en 2014 et est classée parmi les meilleurs constructeurs au monde en matière de robots de sécurité.

Ce robot permettra aux patients de communiquer à distance avec leurs familles qu’ils ne peuvent pas voir ou visiter. Il est également, programmé de manière à se déplacer entre les différents patients en vue d’éviter aux soignants le danger de contamination par le coronavirus.

