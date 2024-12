Palmarès des JTC 2024 : la pièce El Bakkhara de Sadok Trabelsi triomphe encore une fois

Le palmarès des JTC 2024 , ou 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage , a été dévoilé. Et c’est la pièce El Bakkhara ou Toxic Paradise, mise en scène par Sadok Trabelsi et produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, qui remporte le Tanit d’or, après avoir récemment gagné le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne au festival National du Théâtre tunisien dans sa 2e édition.

La cérémonie de clôture s’est déroulée samedi 30 novembre 2024, à la suite d’un marathon de représentations théâtrales qui a duré une semaine. Il a permis au public de découvrir plus de 125 pièces venus de 32 pays la (JTC).

La soirée transmise à la télé a été présentée Meriam Ben Hussein accompagnée par le pianiste Haroun Karoui. Elle a été ponctuée par un hommage au peuple palestinien à travers une séquence vidéo proposant des témoignages de palestiniens dans un camp de réfugié où enfants et adultes expriment leurs amour au théâtre comme forme de résistance de refuge et de résistance contre l’occupation.

Après avoir regardé les 12 pièces de théâtre sélectionnées dans la compétition officielle, le jury présidé par Mohamed El Ouni a annoncé le Palmarès de la 25ème édition des JTC 2024.

La pièce de théâtre Toxic Paradise qui remporté le Tanit d’or en plus de 3 autres prix, est inspirée d’événements et d’histoires réels. Elle dépeint la tragédie d’une famille tunisienne qui lutte inlassablement contre la mort au quotidien, pris au piège d’un chaos total … de l’exclusion et du non-application de la loi, lorsque l’usine de la ville se transforme en un temple de la mort, où les vies s’envolent sans compter, et la ville se transforment en une fosse commune… Ici dans ce paradis empoisonné, le parfum de la mort est partout…

Palmarès de la 25e édition des JTC 2024

-Tanit d’or: El Bakkhara ou « Toxic paradise » de Sadak Trabelsi (Tunisie)

– Tanit d’argent : « La maison d’abou Abdallah » de Anas Abdessamad (Irak)

–Tanit de bronze : « La victoria » de Ahmed Amine Essahel (Maroc)

– Prix de la meilleure dramaturgie: Ilyes Rabhi et Sadok Trabelsi pour « Toxic paradise » de Sadak Trabelsi-(Tunisie)

– Prix de la meilleure interprétation féminine: Mariem Ben Hassen pour son rôle dans Toxic paradise (Tunisie)

– Prix de la meilleure interprétation masculine: Ramzi Azaiez pour son rôle dans Toxic paradise (Tunisie).

– Prix de la meilleure scénographie: « La victoria » de Ahmed Amine Essahel – Maroc

– Prix -Théâtre de liberté :

1er prix : « Le Prince de mes rêves », Prison civile de La Manouba

2eme prix: « L’Usine des souvenirs », Prison civile de Borj Erroumi

3eme prix : « Veloberry », Prison civile d’Oudhna

– Prix de l’union des artistes:

Meilleure actrice: Nadra Toumi dans son rôle dans la pièce Chkoun mise en scène Nadra Toumi et Mohamed Chawki khouja

Meilleur acteur : Neji Kanawati pour son rôle dans la pièce “confessions” mise en scène Mohamed Ali Saïd

– Prix Néjiba Hamrouni pour la liberté d’expression de la SNJT

« Le paradis des amoureux » (Raoudhat al ochek) de Moez Achouri

Le comité directeur des JTC a également consacré lors de cette soirée, l’actrice tunisienne Wajiha Jendoubi, l’icône du théâtre et cinéma syrien Duraid Lahham (reçu en son nom dr. Thamer Abid ), le doyen du théâtre camerounais Ambroize Mbia, l’acteur tunisien Lamine Nahdi, l’actrice tunisienne Monjeya Taboubi, l’actrice tunisienne Alaya Arrar, l’actrice tunisienne Halima Daoued, l’écrivain et dramaturge tunisien Béchir Kahwaji et l’acteur tunisien Issa Harath qui a eu droit à une ovation du public.

Tekiano avec JTC

Lire aussi:

Palmarès du Festival National de Théâtre Tunisien 2024 : la pièce “El Bakkhara” de Sadok Trabelsi triomphe