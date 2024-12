Le Prix Jeunes Talents UNESCO-L’Oréal 2024 décerné à Dr Samar Hadroug membre du CERTE Borj Cédria

Le Dr Samar Hadroug, affiliée au Laboratoire Eaux Usées et Environnement (LabEUE) du CERTE, a remporté le prestigieux Prix Jeunes Talents UNESCO – Fondation L’Oréal For Women in Science Maghreb 2024.

Cette distinction s’insère dans le cadre du programme Women For in Science Maghreb 2024. Elle met en lumière l’excellence de la docteur tunisienne dans les sciences environnementales, représentant fièrement la Tunisie, récompensée avec cinq chercheuses maghrébines.

La cérémonie, tenue au Maroc, a célébré des contributions remarquables dans divers domaines tels que l’informatique, la physique, la chimie et les sciences environnementales. Ce prix illustre l’importance de l’art et de la science pour le développement durable.

Le Prix Jeunes Talents UNESCO-L’Oréal est une initiative du programme For Women in Science visant à reconnaître et soutenir les jeunes chercheuses prometteuses à travers le monde. Chaque année, environ 250 dotations sont attribuées dans plus de 110 pays. Les montants varient, avec des bourses allant de 10 000 à 20 000 euros selon le programme national ou régional.

Tekiano