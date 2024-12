Festival Échos féministes by Aswat Nissa du 10 au 12 décembre 2024 (Programme)

La festival Échos féministes by Aswat Nissa se déroule pour sa 2ème édition du 10 au 12 décembre 2024 à Tunis. Cette nouvelle édition du festival féministe tunisien, de retour après deux ans, mettra en avant le thème : “Le féminisme comme acte de résistance aux systèmes coloniaux”.

Le festival constitue une occasion pour réunir les militants, artistes et créateurs autour de questions cruciales liées à l’égalité, à la lutte contre l’oppression et le colonialisme. C’est un événement culturel et citoyen qui combine l’art et les droits à travers diverses activités, souligne les organisateurs.

Organisé par l’association féministe Aswat Nissa, fondée en 2011, ce festival propose un programme riche associant art, culture et réflexion sociétale. Au cœur de l’événement, un masterclass pour ouvrir les discussions sur le féminisme et l’art comme outils de résistance contre les systèmes coloniaux et patriarcaux.

Au programme des représentations théâtrales et cinématographiques afin d’explorer les rôles des femmes dans les luttes de libération et de justice sociale. Le public pourra aussi assister à des concerts musicaux engagés.

Programme du Festival Échos féministes by Aswat Nissa 2024

Mardi 10 décembre 2024:

18h00-18h30 : Red Carpet féministe.

18h30-20h00 : Cérémonie d’ouverture avec concert du duo “Jathb” (Mariem Hamrouni et Mohamed Barsaoui).

20h00-20h40 : Projection de deux courts-métrages : “حيواتهن” (documentaire produit par Aswat Nissa). et ” المختصبة” de Wafa Kharfia.

20h40-22h00 : Masterclass : “La résistance féministe contre les institutions néolibérales”.

Mercredi 11 décembre 2024:

18h00-18h10 : Accueil et inscription.

18h10-19h40 : Pièce théâtrale : “Portail 52″ de Dalila Meftehi.

20h00-21h30 : Masterclass : “La résistance féministe contre les systèmes coloniaux”.

Jeudi 12 décembre 2024:

18h00-18h10 : Accueil et inscription.

18h10-19h30 : Projection du film documentaire : “Bye Bye Tiberiade” de Lina Soualem.

20h00-21h00 : Concert du groupe engagé “Ouyoun El Kalem”.

Durant trois jours, ce festival offre une plateforme exceptionnelle pour déconstruire les stéréotypes et valoriser les luttes des femmes dans divers contextes. L’accès à tous les événements est gratuit, sur réservation préalable.

Le festival Échos féministes by Aswat Nissa se déroulera les mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2024 à la salle Le RIO à Tunis. Pour assister, le public est invité à remplir ce formulaire accessible en ligne مهرجان أصداء نسوية 2024 Echos féministe by Aswat

