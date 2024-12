Centrales photovoltaïques à Kasserine : Mazarine Energy soutient la mise en œuvre de deux unités

La Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, vient de présider la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de deux centrales photovoltaïques d’une capacité de 10 mégawatts chacune destinées à la production de l’électricité dans la délégation de Fériana au gouvernorat de Kasserine.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Secrétaire d’État chargé de la transition énergétique Wael Chouchane, du Président-Directeur Général de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) Fayçal Trifa, du Directeur Général de l’Électricité et de la Transition énergétique Belhassen Chaïboub, ainsi que de représentants des entreprises partenaires de ces projets et des bailleurs de fonds.

Les sociétés “Mazarine Energy” et “Qair” (producteur indépendant d’électricité français -IPP) superviseront la mise en œuvre de ces deux projets dans le cadre du système de licences, avec un financement de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), pour un coût avoisinant 14,5 millions d’euros, soit environ 48 millions de dinars tunisiens.

La Ministre a souligné, dans ce cadre, que ces deux projets contribueront à renforcer le réseau électrique national, à garantir la qualité et la continuité de l’approvisionnement en électricité dans la région, et à répondre à la demande, notamment en période de pointe de consommation.

Elle a ajouté que la réalisation de ces projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la transition énergétique, visant à intégrer les énergies renouvelables dans le mix énergétique national à hauteur de 35 % d’ici 2030.

Cette initiative permettra également d’encourager davantage l’investissement dans les énergies propres, tout en réduisant le déficit de la balance énergétique primaire.

Renaud Laneyrie (Country Manager Mazarine Energy Tunisie) a, pour sa part, estimé que la participation de sa compagnie dans ces projets prouve son engagement à soutenir la Tunisie afin d’atteindre ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et de réussir sa stratégie visant à diversifier son mix énergétique tunisien.

Laneyrie a précisé par ailleurs que la mise en œuvre de ces deux projets permettra d’atteindre une capacité combinée de production respectable de 10 MWc, avant de rappeler que Mazarine soutiendra d’autres projets en Tunisie pour appuyer l’économie.

La directrice administrative et chargée de la communication au sein de Mazarine Energy Tunisie, Iman Ben Slimane Nahlaoui, a ajouté dans ce cadre : « Certes l’activité principale de notre compagnie est la production du gaz et du pétrole, mais l’appui de ce genre de projet s’inscrit dans une dynamique positive pour le soutien à la construction d’une infrastructure énergétique durable en Tunisie et pour le développement de l’investissement. Cela rentre dans le cadre de notre responsabilité sociétale. »

Elle a également indiqué que ces projets contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 17.000 tonnes par an et que leur mise en service est prévue avant l’été 2025.

Il est à rappeler que ces deux projets qui renforceront la transition énergétique en Tunisie permettront de produire de l’électricité équivalente à la consommation de 30.000 foyers, tout en économisant environ 8.000 tonnes de gaz naturel par an, pour une valeur estimée à 4 millions de dollars.

Outre leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ces centrales contribueront à diversifier le bouquet énergétique du pays, qui dépend actuellement à 83 % des combustibles fossiles, principalement du gaz naturel.

