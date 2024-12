Greenov’i lance son 2e appel à projets pour soutenir les initiatives locales en faveur de l’éco-entrepreneuriat. Greenov’i est un projet financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification, lance son deuxième Appel à Projets GREEN4REGIONS dans le cadre de son appui à l’éco-entrepreneuriat en Tunisie.

Ce fonds est doté d’une enveloppe globale de 840 000 € et propose des subventions comprises entre 50 000 € & 150 000 € pour des actions d’une durée de 18 à 24 mois.

L’objectif principal de cet appel à projets est de soutenir des initiatives locales et d’accompagner le développement de leurs activités en faveur d’un entrepreneuriat durable. À travers cet appel, Greenov’i souhaite identifier des organisations capables de répondre à ces défis et de contribuer au développement de l’éco-entrepreneuriat en Tunisie.

Qui peut participer ? Cet appel à projets concerne spécifiquement les :

– Organisations non gouvernementales / associations ;

– Entreprises privées & publiques ;

– Etablissements publics à caractère non administratif (EPNA) ;

– Groupements de développement dans les secteurs de l’agriculture ;

– Opérateurs du secteur public disposant d’une autonomie financière permettant de gérer le volume total de la subvention demandée.

Les projets recherchés doivent :

– Appuyer des structures intermédiaires locales, opérant sur les enjeux environnementaux en Tunisie, à créer et/ou développer des programmes d’accompagnement à l’éco-entrepreneuriat.

– Appuyer des structures intermédiaires locales, opérant sur les enjeux environnementaux en Tunisie à développer des mécanismes de financement ciblant les éco-entreprises.

Toutes les informations relatives à cet appel à projets sont publiées en français sur le site web de Greenov’i (lignes directrices, formulaire de candidatures etc.) via ce lien : https://greenovi.tn/green4regions/

Pour postuler, il suffit de télécharger les lignes directrices de l’appel ainsi que les formulaires de candidature et remplir le dossier de soumission et le soumettre avant le 7 février 2025 à 18h.

Une session d’information sera organisée le 13 décembre 2024 à 9h dans les locaux d’Expertise France. Cette dernière sera l’occasion idéale de parcourir et présenter les lignes directrices de l’appel à projets GREEN4REGIONS.

Un Bootcamp de préparation aura lieu à dans les locaux d’Expertise France le 19 décembre 2024 à partir de 9h (heure locale de la Tunisie). Cette session visera à accompagner les structures pour la préparation de leurs dossiers de candidature.

