Qualcomm célèbre l’achèvement de 2e année du programme de mentorat Make in Africa et annonce le lauréat de Wireless Reach

Cette initiative met en lumière l’énergie et l’innovation des startups technologiques africaines, confirmant l’engagement de Qualcomm à soutenir l’écosystème des startups dans le cadre de sa Qualcomm Africa Innovation Platform.

Dans sa deuxième année, ce programme a permis d’accompagner des startups technologiques en phase précoce à travers un mentorat spécialisé, un coaching commercial, des consultations techniques et des conseils en protection de la propriété intellectuelle.

Les finalistes de cette année, issus de six pays africains, s’attaquent à des défis concrets dans des secteurs variés tels que la santé, l’agriculture, l’IA et l’industrie.

Cohorte 2024 (par ordre alphabétique) :

– Aurora Health Systems (Kenya) : outils de santé cardiovasculaire basés sur l’IA.

– CropScan (Kenya) : dispositifs IoT pour l’agriculture alimentés à l’énergie solaire.

– Cure Bionics (Tunisie) : prothèses intelligentes imprimées en 3D.

– DevisionX (Égypte) : outils de vision par ordinateur « low-code » basés sur l’IA.

– Kalio (Cameroun) : outils d’IA pour l’IoT agricole.

– Kitovu (Nigeria) : logiciels pour la gestion intelligente des entrepôts agricoles.

– NextAI Studios (Kenya) : détection d’émotions par IA dans les jouets pour la santé mentale des enfants.

– RIM Nextgen (Kenya) : outils intelligents pour surveiller la consommation de propane.

– Sparcx (Afrique du Sud) : amélioration du traitement des signaux radar grâce à l’IA.

– ViZmerald (Tunisie) : inspection textile pilotée par l’IA.

Lauréat du Wireless Reach Social Impact Fund 2024

Aurora Health Systems, du Kenya, a été désignée lauréate du Wireless Reach Social Impact Fund 2024. Ce fonds, fourni par Qualcomm dans le cadre de l’initiative Qualcomm® Wireless Reach™, soutient les startups dans leur croissance sociétale et commerciale. Aurora Health Systems a été reconnue pour son appareil ECG portable et sans fil, doté d’une connectivité LTE.

Cet appareil permet aux patients atteints de maladies cardiovasculaires de transmettre des données ECG en temps réel à des professionnels de santé, même dans des zones rurales. Aurora Health Systems est également la première en Afrique de l’Est à développer des modèles d’IA ECG basés sur des données locales, améliorant ainsi la précision diagnostique.

En outre, tous les finalistes recevront une subvention pour soutenir leur croissance et protéger leur propriété intellectuelle.

Mise en avant de la plateforme L2Pro Africa

Pour exploiter pleinement le potentiel d’innovation en Afrique, la plateforme d’e-learning L2Pro Africa offre une formation gratuite sur la propriété intellectuelle. Développée en partenariat avec Adams & Adams, principal cabinet juridique spécialisé en PI en Afrique, cette plateforme vise à doter les startups, PME et chercheurs des compétences nécessaires pour protéger et valoriser leurs innovations.

L’objectif est de surmonter les obstacles liés au faible dépôt de brevets en Afrique, en stimulant les opportunités économiques et en favorisant un écosystème d’innovation dynamique.

Lancement de l’édition 2025 de Make in Africa

Forte du succès des éditions précédentes, Qualcomm ouvre les candidatures pour le programme Make in Africa 2025. Plus de détails sont disponibles ici : https://www.qualcomm.com/company/locations/africa/qualcomm-make-in-africa.

« Les startups Make in Africa transforment les industries traditionnelles et relèvent des défis socio-économiques grâce à des solutions innovantes à portée mondiale basées sur l’IA, l’IoT et la connectivité avancée », a déclaré Wassim Chourbaji, vice-président principal et président de Qualcomm MEA & SVP, Government Affairs EMEA.

« Ce programme de mentorat témoigne de notre engagement à soutenir les startups deep tech prometteuses, en valorisant les talents locaux, créant des emplois et stimulant la croissance économique.».

Tekiano avec communiqué

