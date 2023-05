Programme de mentorat Qualcomm Make in Africa : 10 startups africaines sélectionnées

Dans le cadre du programme de mentorat Qualcomm Make in Africa, Qualcomm Technologies annonce la sélection de 10 startups africaines qui participeront au programme inaugural de mentorat de startups.

Qualcomm Make in Africa est un programme qui s’insère dans le cadre de la plateforme d’innovation Qualcomm Africa annoncée en décembre 2022. Il offrira aux entreprises présélectionnées un mentorat 1:1 (1 jeune , & mentor) avec des dirigeants de Qualcomm sur une base régulière pour guider les startups vers la réalisation du produit, ainsi que des master classes sur la gestion des produits, la clinique de présentation, les DPI et l’architecture matérielle.

Le programme s’achèvera par une journée de démonstration finale en décembre 2023, qui mettra les startups en contact avec divers leaders du secteur, des investisseurs en capital-risque, des investisseurs et d’autres accélérateurs.

Les startups sélectionnées développent des produits innovants dans les domaines de l’énergie propre, de la technologie agricole, de l’informatique pour l’éducation, de l’analyse prédictive géospatiale, des technologies médicales et des innovations utilisant des véhicules électriques. Plusieurs startups comptent également des femmes occupant des postes de direction de premier plan.

Les startups sont basées au Kenya, en Ouganda, au Nigeria, au Ghana et au Rwanda. Elles ont été sélectionnées parmi plus de 550 candidats issus de 34 pays africains. Elles ont été soigneusement sélectionnées par un jury international sur la base de diverses qualifications, notamment les capacités techniques, les facteurs commerciaux et le potentiel d’innovation et de création de propriété intellectuelle.

Les startups Qualcomm Make In Africa bénéficieront d’un mentorat gratuit en matière de planification d’entreprise, d’ingénierie, de protection de la propriété intellectuelle et d’application de la connectivité avancée, de la détection, de l’IA/ML et d’autres technologies de traitement pour des solutions innovantes de systèmes de bout en bout. Ce programme est le premier du genre en Afrique et est conçu pour ajouter à la croissance continue de l’écosystème des startups technologiques du continent.

Les entreprises présélectionnées et leurs solutions technologiques sont les suivantes (classées par ordre alphabétique) :

● Ecorich Solutions – compostage organique breveté au Kenya

● Fixbot – Diagnostic et inspection des véhicules par dongle OBD au Nigéria

● Karaa – Suivi, recharge, modernisation et location de vélos électriques en Ouganda

● Maotronics Systems Limited – L’agriculture de précision au Nigeria grâce à l’IOT

● Microfuse – Ordinateurs pluggable abordables pour le secteur de l’éducation en Ouganda

● Neural Labs Africa Ltd – Apprentissage profond et vision par ordinateur pour le diagnostic des soins de santé au Kenya et au Sénégal.

● OneTouch Diagnostics – Patch et système de surveillance du diabète au Nigéria

● QuadLoop – Exploiter les déchets électroniques pour fabriquer des lanternes solaires et des batteries de stockage au Nigeria.

● SLS Energy – Banques de stockage de batteries au plomb recyclées au Rwanda

● SolarTaxi – Gestion des taxis et des flottes de véhicules électriques au Ghana

Tekiano avec Communiqué