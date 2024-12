Film Aicha de Mehdi Barsaoui : Faut-il mourir pour vivre dignement ?

Film Aicha de Mehdi Barsaoui a été projeté en avant-première en Tunisie dans le cadre des 35ème Journées Cinématographiques de Carthage. Sorti en 2024, ce deuxième long-métrage de fiction tunisien du réalisateur Mehdi M. Barsaoui après ‘Un fils’ (ou Bik N3ich), concourt dans la compétition officielle catégorie longs-métrages de fiction des JCC 2024. Aicha a été nommé sacré meilleur film méditerranéen à la Mostra de venise 2024 et ce toutes sections confondues.

Le casting du film Aicha met en avant l’actrice Fatma Sfar ( à qui l’ont doit une interprétation exceptionnelle du personnage principal Aya autour duquel s’articule l’intrigue), en plus des acteurs Nidhal Saâdi, Yasmine Dimassi, Hela Ayed, Mohamed Ali Ben Jemâa, Saoussen Mâalej, Mahmoud Essaidi, Ala Ben Hamad, Younes Nawar, Bahri Rahali, Riadh Hamdi et plein d’autres…

Le long-métrage nous invite à découvrir le quotidien de Aya, une jeune fille du sud, employée dans un hôtel luxueux à Tozeur, issue d’une famille fauchée qui n’arrive pas à joindre les deux bouts. Vivant dans la précarité, subissant des pressions familiales et un abus de pouvoir, tout en étant spectatrice d’un étalement de richesse exaspérant, la jeune fille souffre, en silence.

Tout bascule un jour, lorsqu’elle subit un accident mortel. Aya se lance par la suite dans une nouvelle vie improbable, qui lui cache bien des surprises…

Quel est le prix à payer pour vivre une nouvelle vie? Ou jusqu’où peut-on aller pour vivre en paix et/ou dignement? Ces interrogations s’imposent tout au long du long-métrage Aicha, qui se débarrasse rapidement de son cachet exotique imposé au début par les magnifiques paysages du sud tunisien, pour arborer une teinte universelle.

Car Aya est représentative de toute femme arabe ou méditerranéenne qui se rebelle et qui décide de sortir du giron familial oppressant et réducteur, afin de s’adonner pour la première fois de sa vie à des ‘vacances’, et aux délices de la vie qui semblent réservés à des privilégiés.

Ce thriller tunisien tisse son histoire autour d’un fait divers qui a bouleversé la Tunisie en 2019, celui d’un jeune homme qui meurt lors d’un accident tragique dans un hôtel à Tunis. La victime serait décédée à la suite d’une intervention musclée des agents de sécurité de la place, alors que la raison de la mort évoquée durant l’investigation policière serait un banal accident…

Le réalisateur s’est inspiré de cet incident qui a bouleversé les Tunisiens à l’époque, pour mettre en avant l’omerta et le silence sur les bavures policières en Tunisie. Il a voulu aussi éclairer la persistance du phénomène des personnes intouchables et la corruption qu’on croyait réduite.

La tension va crescendo dès que la jeune fille se retrouve au milieu de ces tourmentes, qu’elle n’a pas vraiment cherché, et ne pensait pas y être affrontée dans sa quête de découverte. Elle se retrouve sans le vouloir au coeur d’une affaire qui dépasse son statut de fuyarde inconnue et qui risque d’entraver ses ambitions d’émancipation.

Fait amusant dans ce jeu de fuite et révélation; c’est quand la jeune fille se cache derrière le voile intégral qu’elle est le mieux protégée. C’est en se cachant derrière ce bout de tissu, qu’elle fait de loin le deuil ce qu’elle a été et arrive à accéder librement là ou elle veut aller. D’une autre part, c’est quand elle se dévoile, s’expose comme elle le désire, sous son vrai visage et affiche son vrai nom que les problèmes s’entassent et qu’elle se fait malmener, un paradoxe évocateur…

Étouffer la réalité pour renaître tel un phénix de ses cendres et fuir ce que les autres nous imposent d’être pour se révéler enfin sous sa véritable identité, serait-ce le message qu’on devait retenir de cette quête de vie?

Après Bik N3ich (traduit en arabe par ‘Je vis de toi’) et Aicha (un prénom arabe signifiant littéralement “Vivante”), la continuité entre les deux longs-métrages de Mehdi Barsaoui est perceptible tant au niveau des titres que la thématique centrale. On pourrait presque s’attendre à un troisième film poursuivant cette exploration fascinante de la quête de survie.

A l’issue d’une tournée qui l’a emmené dans des grands festivals du monde, au Canada, Argentine, en passant par l’Espagne, la Colombie, la France, l’Italie et l’Arabie Saoudite, le long-métrage Aicha de Mehdi Barsaoui fera sa sortie nationale en Tunisie à partir du 22 janvier 2025.

Sara Tanit