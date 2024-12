OPPO Find X8 Pro : capturer les moments emblématiques de l’UEFA Champions League en tant que téléphone de matchs pour les légendes et les fans

La saison 2024/25 de l’UEFA Champions League bat son plein et chaque équipe se bat férocement pour un classement élevé dans la phase de championnat. Alors que l’action s’intensifie, les fans du monde entier ont à nouveau droit à des moments fascinants sur le terrain.

En prolongeant son partenariat avec l’UEFA Champions League pour trois saisons supplémentaires, OPPO offre aux fans une expérience de visionnage et de photographie immersive sans précédent. Les footballeurs légendaires David Villa, Júlio César, Fernando Torres, Clarence Seedorf et Claudio Marchisio interagissent via son dernier appareil phare, OPPO Find X8 Pro, rapprochant plus que jamais les fans de l’excitation du jeu.

Vivre le jeu à travers les yeux des légendes

Peu de personnes sont capables de mieux comprendre les émotions sur un terrain de football que les légendes qui l’ont foulé. David Villa, Júlio César, Fernando Torres, Clarence Seedorf et Claudio Marchisio ne sont que quelques-uns des joueurs emblématiques qui ont gravé leurs noms dans l’histoire de l’UEFA Champions League. Leurs connaissances du jeu et leurs liens avec les fans continuent d’inspirer les passionnés de football du monde entier.

Récemment, ces stars se sont réunies pour mettre en valeur l’essence de la Ligue des champions de l’UEFA à travers de nouvelles perspectives, grâce à OPPO Find X8 Pro. Que ce soit Villa revisitant le frisson du but, Torres se concentrant sur la magnificence du stade ou Seedorf capturant l’énergie joyeuse des fans, leur engagement nous a rappelé pourquoi la Ligue des champions de l’UEFA occupe une place si particulière dans les cœurs.

Villa a assisté au match palpitant entre le FC Barcelone et le Stade Brestois 29, profitant de l’atmosphère électrisante alors que les joueurs passaient constamment de l’attaque à la défense sur le terrain. Pendant ce temps, César a observé la bataille intense entre l’Inter Milan et le RB Leipzig, témoin d’une compétition féroce remplie de brillance tactique et de moments de grande énergie. Villa et César se sont tous deux immergés dans l’action, utilisant OPPO Find X8 Pro pour capturer l’essence du jeu.

César et Villa ont également pris part à un défi ludique et compétitif. Une liste de tâches originales sur le thème du football leur a été assignée et ils ont couru contre la montre pour capturer ces moments d’excitation et d’énergie qui rendent le football inoubliable. Avec OPPO Find X8 Pro en main, ils ont profité de ses capacités de zoom de pointe pour explorer l’énergie vibrante du jour du match : le drapeau levé par le juge de touche, une écharpe de l’équipe locale dans les tribunes ou même une légende du football dans la foule, oui, eux-mêmes ! Le défi n’a pas seulement mis en valeur la puissance de l’appareil, mais a également rappelé aux fans la joie de célébrer la passion et l’esprit du football.

Tentative d’attaque puissante, filmée avec OPPO Find X8 Pro

La Ligue des champions de l’UEFA est imprégnée d’histoire, d’une volée emblématique en 2002 aux buts solo éblouissants de cette saison. Pourtant, son évolution ne se limite pas aux joueurs ou aux tactiques ; elle concerne également la façon dont nous la vivons. Aujourd’hui, la technologie garantit que le jeu est plus accessible, plus passionnant et plus inclusif que jamais.

Conçu pour capturer chaque détail, OPPO Find X8 Pro garde les fans plus proches que jamais de l’action. Avec le système de caméra Hasselblad Master, ses caméras téléobjectifs à double périscope exclusives et son zoom télescopique AI offrent une clarté exceptionnelle, qu’il s’agisse de zoomer sur des moments décisifs ou de capturer des célébrations euphoriques sous les lumières du stade. Pour les jeux rapides, Lightning Snap et HyperTone Image Engine garantissent une précision même en une fraction de seconde.

OPPO Find X8 Pro, le téléphone idéal pour le match du jour

LivePhoto améliore encore la narration en préservant à la fois les visuels et le son, immergeant les fans dans l’énergie du jeu. La capacité d’enregistrement Dolby Vision 4K crée des vidéos de qualité cinématographique, idéales pour capturer le rugissement d’un stade bondé.

Les fonctionnalités d’IA telles que AI Unblur et AI Clarity Enhance transforment chaque prise de vue, qu’elle soit en mouvement ou à distance, en images nettes et naturelles, tandis que la fonction AI Studio ajoute une touche ludique aux selfies et aux photos de groupe, améliorant ainsi les souvenirs de l’UEFA Champions League de manière créative.

Soutenir les fans, faire inspirer les jeunes

Dans une saison définie par des moments inoubliables, OPPO Find X8 Pro se présente comme le téléphone ultime des matchs, combinant une technologie de pointe avec l’âme du jeu et permettant aux fans de célébrer le football et leur passion.

Ce qui rend la Ligue des champions de l’UEFA si captivante, ce n’est pas seulement la compétition, c’est aussi les expériences partagées qu’elle favorise. En tant que partenaire officiel de l’UEFA Champions League pour les smartphones, OPPO s’engage à connecter plus profondément les fans avec le sport qu’ils aiment.

En septembre 2024, lorsque OPPO a renouvelé son partenariat avec l’UEFA Champions League, la société a également annoncé qu’elle allait encore étendre son soutien à la communauté du football, en particulier au football des jeunes. Grâce à une innovation incessante et à des initiatives mondiales, OPPO continuera d’inspirer les fans et de soutenir la croissance de la culture du football, en veillant à ce que chaque moment emblématique résonne mieux et largement.

Tekiano avec communiqué