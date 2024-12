Film Le Pont avec Mohamed Amine Hamzaoui et Seif Omrane, le 22 décembre au cinéma (b.a. & synopsis)

Ce deuxième long-métrage du réalisateur Walid Mattar, réunit les acteurs Mohamed Amine Hamzaoui, Seif Omrane, Sarra Hannachi, Issam Absi, Zohra Chtioui, Dorra Maaouia, Alaeddine Atrous, Hager Zaidi et Nabila Tkhitekh.

Scénario de Walid Mattar avec Leyla Bouzid et Radwen Dridi, cette comédie tunisienne de 87 minutes est la 2ème collaboration entre l’acteur et rappeur tunisien Mohamed Amine Hamzaoui et le réalisateur Walid Mattar après le long-métrage “Le vent du nord” qui a été récompensé par le Prix du meilleur scénario, Prix Tahar Chriaa de la première oeuvre et Prix TV5 Monde de la première Oeuvre aux JCC 2017.

Le film Le Pont relate l’histoire de Foued, un jeune réalisateur qui aide son ami Tita à tourner un clip de hip-hop, lorsqu’ils découvrent un paquet de cocaïne. Ils décident de le vendre dans une boîte branchée à Tunis, traversant chaque nuit le pont de Radès, reliant deux banlieues nord et sud…

B.A. du film Le Pont :

Concernant le choix du titre, le réalisateur Walid Mattar explique qu’il s’est imposé depuis le début de l’écriture du scénario du film. Je n’ai pas eu de mal à choisir le nom ‘Le Pont’ en

raison de la symbolique du ‘Pont de Radès’ qui relie la banlieue sud à la banlieue nord de Tunis et nous permet de passer d’une histoire à une autre et d’un univers à l’autre, a-t-il précisé.

En Tunisie, je souhaite que les spectateurs vivent avec le film. Que la plupart d’entre eux ressentent ce que j’ai ressenti en découvrant cette expérience, qu’ils vivent l’histoire avec chaque personnage individuellement. Qu’ils quittent le cinéma avec des impressions qui invitent à l’analyse et c’est ce que nous considérons comme la magie du cinéma…, ajoute Walid Mattar.

Le long-métrage Le Pont réalisé par Walid Mattar concourt aux JCC 2024, dans la nouvelle catégorie du festival compétition nationale dédiée au cinéma Tunisien. Le Pont est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du dimanche 22 décembre 2024.

