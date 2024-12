Wifak Bank remporte le prix Elu Service Client de l’Année 2025 pour la troisième année consécutive

Wifak Bank clôture l’année 2024 en beauté en annonçant qu’elle a été couronnée Elu Service Client de l’Année 2025 pour la troisième fois consécutive. Ce prix prestigieux témoigne de l’engagement continu de Wifak Bank à offrir une expérience client exceptionnelle et à placer la qualité de service au cœur de ses priorités stratégiques.

Cette nouvelle distinction, attribuée à l’issue d’une évaluation rigoureuse menée par les partenaires d’ESCDA, à savoir Qualimétrie et IPSOS, s’inscrit dans la continuité des performances remarquables enregistrées ces dernières années, et renforce la position de Wifak Bank en tant que leader de l’expérience client et partenaire de croissance dans le secteur bancaire, notamment dans la catégorie « Banque Islamique ».

La conquête du titre « Elu Service Client de l’Année 2025 » est le fruit d’une stratégie bancaire résolument orientée vers le client. C’est ainsi que Wifak Bank s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité de ses services et de ses processus pour répondre de manière optimale aux besoins évolutifs de sa clientèle.

Ce succès est également dû à la mise en place d’un programme continu de formation et d’accompagnement de l’équipe de la Banque, qui garantit un service personnalisé et une relation de proximité avec chaque client.

Wifak Bank, réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre son développement et s’engage à maintenir son rôle d’acteur clé de la finance islamique, en misant sur l’innovation continue, la proximité et l’écoute attentive des attentes de sa clientèle.

Grâce à une vision stratégique axée sur son Capital Humain et sur un ENGAGEMENT ETHIQUE, Wifak Bank continue d’écrire sa belle histoire jalonnée de succès, avec un objectif : relever les défis, INNOVER dans une conjoncture concurrentielle et œuvrer vers la création, le développement et la consolidation d’une culture d’EXCELLENCE.

