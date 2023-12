Wifak Bank remporte le prestigieux Prix ‘ Elu Service Client de l’Année 2024 ‘ pour la 2e année consécutive. Wifak Bank clôture la fin de l’année 2023 sous le signe de l’excellence et de la performance avec cette distinction, une consécration fruit de la stratégie axée et orientée client.

Cette reconnaissance est obtenue suite à une évaluation objective et rationnelle, organisé par les partenaires d’ESCDA, à savoir « Qualimétrie » et « IPSOS », dans la catégorie « Banque Islamique ».

La confirmation de cette récompense pour la deuxième année de suite, annoncée lors de la cérémonie de la 5ème édition de l’élection « Elu Service Client De l’Année » organisée le 15 Décembre 2023 à Tunis, vient honorer la famille Wifak Bank et récompenser les efforts déployés par les équipes de la banque qui a mis en place un programme continu de formation, de préparation, de suivi et d’accompagnement.

Elle témoigne aussi et surtout de la confiance des clients Wifak Bank et confirme l’engagement collectif pour le progrès et la garantie d’une meilleure expérience bancaire.

Ce prestigieux prix représente pour Wifak Bank une consolidation des efforts, une nouvelle victoire, mais surtout une preuve de la fidélité et de la confiance de ses clients ainsi qu’un défi pour atteindre un niveau d’excellence qu’elle s’engage à maintenir en application d’une orientation stratégique axée sur la qualité de son service client.

Ainsi, fidèle à sa mission première d’accompagnement de ses clients, Wifak Bank œuvre à renforcer avec eux une relation de proximité en les plaçant au centre de toute action et décision et ambitionne de se maintenir, grâce aux efforts continus et à l’innovation, comme acteur majeur et incontournable de la finance Islamique en Tunisie.