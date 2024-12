Appel à candidatures : Deux bourses de mobilité Erasmus+ à l’Université Transilvania Brasov (Roumanie)

Deux bourses de mobilité sont disponibles à l’Université Transilvania Brasov, en Roumanie, pour l’année universitaire 2024/2025 dans le cadre du programme Erasmus+ .

Le programme s’adresse aux doctorants inscrits à l’Université de Carthage dans l’une des spécialités suivantes : économie, sciences et gestion des entreprises, sylviculture et génie forestier, génie industriel, génie mécanique, sociologie et communication.

La durée de la mobilité est de deux mois pendant le semestre de printemps de l’année universitaire 2024/2025.

Pour postuler, les candidats doivent être inscrits en doctorat dans un établissement affilié à l’Université de Carthage, disposer d’un bon niveau d’anglais (minimum niveau B2), valider leur plan de mobilité (Learning Agreement) avec les responsables académiques et soumettre un dossier de candidature complet dans les délais impartis.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Bureau d’ordre de l’Université de Carthage avant le 30 décembre 2024.



Les candidats sont priés de remplir le formulaire suivant : Learning Agreement, Students mobility for Studies . Pour plus d’informations, contactez Erasmus+ Program à l’Université de Carthage : Monsieur Tahar JALLOULI Directeur des Affaires Académiques et de Partenariat Scientifique, Université de Carthage, E-mail : tahar.jallouli@gmail.com et/ou Tahar.Jalouli@ucar.tn

