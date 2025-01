L’avenue Bourguiba à Tunis sans voitures le premier weekend de janvier 2025

Le gouvernorat de Tunis a annoncé l’organisation, les 4 et 5 janvier 2025, de l’événement “Deux journées sans voitures sur l’avenue Bourguiba”. Il précise que l’avenue Bourguiba sera fermée à partir de la Place du 14-Janvier jusqu’aux rues d’Alger et d’Inde, le samedi 4 janvier de 13h00 à 19h00, et le dimanche 5 janvier de 7h00 à 17h00.

Le programme de cet événement inclut des manifestations culturelles et sportives, notamment une conférence intellectuelle qui aura lieu samedi sur la promotion du livre tunisien.

Des spectacles de cirque, des majorettes, et de danse auront lieu à cette occasion. Des activités sportives seront également organisées à l’avenue Habib Bourguiba, à cette occasion, comme le Techball, le Speedball, le badminton, le hockey et le jeu d’échecs…