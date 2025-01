La première édition du hackathon “De l’Idée à la Startup” organisé par Tunipreneurs Polytech est prévu pour mercredi 22 janvier 2025. Il s’agit d’un hackathon unique organisé en collaboration avec le Centre de Recherche et d’Innovation (CRI) et Tunipreneurs Polytech, précise les organisateurs.

Ce hackathon est bien plus qu’une compétition, c’est une véritable opportunité de Innover, Développer, Exécuter et Accélérer des idées ambitieuses pour créer de nouvelles startups. Vous aurez l’occasion de vous plonger dans deux thématiques autour de l’intelligence artificielle: IA en Santé et IA en Éducation.

Ce hackathon est l’opportunité parfaite pour transformer vos idées innovantes en véritables startups.

Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire en ligne suivant : Hackathon 1.0: AI– De l’Idée à la Startup

Tekiano