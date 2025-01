Le pendentif PieX pour suivre l’état de la santé mentale avec l’IA, dévoilé au CES 2025

Le pendentif PieX pour suivre l’état de la santé mentale avec l’IA, a été dévoilé au CES 2025, le salon mondial des technologies qui se déroule en janvier, à Las Vegas. Il s’agit là d’un pendentif doté d’intelligence artificielle, lancé par l’entreprise Piex AI.

Corrélé au Smartphone, ce bijou futuriste possède la faculté de recueillir et enregistrer l’état émotionnel et physique des utilisateurs tout au long de la journée, donnant ainsi un aperçu sur l’état de leur santé mentale.

Sur le site officiel de son concepteur, ce nouveau gadget est présenté comme une révolution dans le domaine des soins personnels en santé mentale. Il ambitionne de devenir le premier dispositif portable conçu pour comprendre et soutenir le bien-être émotionnel de son porteur. C’est votre compagnon intelligent pour une meilleure conscience émotionnelle et un équilibre mental optimal, lit-on sur le site.

Le PieX est une innovation révolutionnaire dans le domaine du bien-être émotionnel. Ce dispositif portable, développé par PieX, est conçu pour comprendre et soutenir votre santé mentale en temps réel. Grâce à des capteurs intégrés, il détecte les variations physiologiques liées aux états émotionnels, offrant ainsi une compréhension approfondie de votre bien-être mental.

L’une des caractéristiques qui a le plus attiré l’attention dans ce pendentif au salon CES 2025, est la capacité de coaching avec l’IA, qui fournit des conseils personnalisés en fonction de l’état émotionnel de l’utilisateur.

Il utilise un radar à ondes millimétriques et d’autres capteurs pour surveiller le niveau de stress de l’utilisateur, ainsi que des modèles de langage étendu (LLM) sur l’appareil pour fournir des informations et des interactions émotionnelles en temps réel, selon le Dr Ernest Xie, directeur technique de PieX. Vidéo :

Concrètement, les émotions du porteur sont surveillées et des déclencheurs sont identifiés afin de comprendre les différents schémas comportementaux. Grâce à son intelligence artificielle, il fournit des conseils personnalisés pour améliorer le bien-être émotionnel tout en garantissant une confidentialité totale des données collectées, assurant ainsi une utilisation fiable et sécurisée.

Le pendentif PieX se présente sous la forme d’un pendentif élégant disponible en plusieurs coloris, notamment argent blanc, gris spatial, violet rêve et or champagne. Ses dimensions compactes (42,6 mm x 42,9 mm x 13 mm) en font un accessoire discret et confortable à porter au quotidien. Il est déjà est disponible à la vente sur le site officiel de PieX.

