Deep Confessions Podcast : La santé mentale en Tunisie parlons-en!

Deep Confessions Podcast est une nouvelle chaine qui propose de parler société et santé mentale en Tunisie sans tabous sur les plateformes digitales. Ce choix de nom n’était pas fortuit, mais il reflète l’idée de combiner la profondeur et la reconnaissance de toutes nos souffrances et blessures psychologiques, précise l’incitatrice de la plateforme Nawel Bizid.

Les motivations pour réaliser ce projet et le poursuivre sont venues initialement du désir de produire un travail journalistique axé sur divers sujets. Ensuite, j’ai cherché à concilier ces différents sujets pour finalement me concentrer sur la santé mentale, ajoute-t-elle.

La motivation était également personnelle, car Nawel Bizid a traversé une période de dépression sévère qui l’a poussée à consulter un psychiatre après avoir été gravement affectée par les symptômes de la maladie, qui l’ont même empêchée de se déplacer et l’ont confinée au lit.

À partir de ce point, les idées et les réflexions se sont multipliées pour aborder tout ce qui concerne la santé mentale, qui reste encore éloignée de la culture tunisienne malgré son importance, et en raison du mépris que les patients atteints de maladies mentales rencontrent de la part de la société, en plus du manque de sensibilisation chez la majorité sur ce sujet.

La créatrice du podcast tunisien estime que nous négligeons la santé mentale malgré son importance et le fait qu’elle constitue un élément essentiel de notre vie quotidienne, que ce soit dans notre travail, notre famille, notre parcours de vie, etc.

Déroulement de Deep Confessions Podcast

Deep Confessions Podcast sera divisé en plusieurs épisodes, dont certains permettront aux experts dans ce domaine, tels que les médecins et autres professionnels, de s’exprimer.

D’autres épisodes donneront la parole à des célébrités qui partageront leurs expériences ou celles de leurs proches. Enfin, le podcast offrira l’occasion à des personnes ordinaires de parler de leurs expériences, qui varient d’une personne à l’autre.

En plus de l’aspect thérapeutique, cet espace médiatique servira de conseil et d’orientation pour atténuer l’impact des facteurs externes et internes sur l’état mental des auditeurs, et comment ils peuvent surmonter les pressions qui les entourent.

Les premiers épisodes comprendront des discussions avec des célébrités et des influenceurs tels que le rappeur “VIPA” et le rappeur “4lfa”, l’actrice Yasmine Dimassi et l’acteur Marwan El Ariane, le photographe Amin Landoulsi et l’imam et conférencier Mohamed Bessi, dans le but d’aborder différents aspects de la question.

Le premier épisode de Deep Confessions Podcast sera diffusé mardi 30 mai à partir de 20h30 sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, etc.

L’idée a été bien accueillie et encouragée par des amis qui ont exprimé leur intérêt pour la santé mentale, notamment Walid Neffati, propriétaire du site “THD”, qui a offert gratuitement le support technique pour l’enregistrement, le tournage et la post-production, en attendant de trouver d’autres soutiens et sponsors.

Les encouragements ont été nombreux après la mise en ligne de la version zéro du podcast, avec des messages de soutien venant de personnes connues et inconnues exprimant leur gratitude envers une plateforme qui parle d’eux et de leurs souffrances.

Lien des plateformes : https://linktr.ee/deepconfessionspodcast

Tekiano avec communiqué