Célébration du nouvel an Amazigh , Yennayer 2975 , le 12 janvier à la Cité des Sciences de Tunis

La célébration du nouvel an Amazigh , Yennayer 2975, se tiendra dimanche 12 janvier 2025 à la Cité des Sciences de Tunis, informe l’association Tunisienne de la Culture Amazigh. Cet événement mettra à l’honneur la culture amazighe à travers des conférences, des ateliers et des expositions.

L’association invite le public en collaboration avec l’association TAMAGUIT et l’association TAMONIT, à découvrir la culture amazighe à travers les interventions de spécialistes, les chansons et l’art amazighs. Le programme débutera à 9h30 avec une intervention de Mansour Ghaki sur l’histoire du pharaon Schechonk et la datation de 950 av. J.-C.

Il est à préciser que le point zéro du calendrier amazigh renvoie à l’an 950 avant Jésus-Christ, date au cours de laquelle le roi berbère Schechonk ou Chichnaq Ier occupa le trône en Égypte pour fonder la XXIIe dynastie qui régna jusqu’à l’an 715 av. J.-C.

Nouha Green abordera ensuite les mécanismes de défense des droits amazighs, suivie d’une présentation poétique par Jalloul Ghaki. Amel Benammar Elgaaied explorera la génétique et l’histoire du peuplement tunisien, tandis qu’Hamada Zaroui dévoilera son nouvel album de chansons amazighes.

Des ateliers de tifinagh, l’alphabet amazigh, ainsi que des expositions viendront enrichir cet événement. Une pause café est prévue à 11h. Cette journée promet d’être un espace riche d’échanges et de découvertes pour célébrer l’héritage culturel amazigh.

L’association Tunisienne de la Culture Amazigh lancée en 2011 vise à mettre en valeur le patrimoine civilisationnel Amazigh de la Tunisie, le développer et le faire connaître à l’intérieur du pays et à l’étranger mais aussi sauvegarder les us et coutumes authentiques Amazighs en Tunisie et combattre l’image stéréotypée et les préjugés concernant les Amazighs.

En Tunisie, Les régions amazighophones ou on parle Chelha sont très limitées. Les berbères se trouvent essentiellement dans le sud de la Tunisie, dans les régions de Djerba, Matmata et Tataouine notamment à Douiret, Chnini, Tamerzet, Taoujout et Zraoua.

