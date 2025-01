Samsung et Instacart collaborent pour offrir une expérience de cuisine avancée avec des technologies innovantes

Samsung Electronics annonce un partenariat pluriannuel avec Instacart, collaborant pour ajouter un nouveau moyen pratique pour les consommateurs aux États-Unis d’acheter des produits d’épicerie directement à partir des écrans de leurs réfrigérateurs Samsung Bespoke.

Grâce à l’intégration de la technologie de reconnaissance alimentaire exclusive de Samsung (AI Vision Inside ) avec l’API avancée de correspondance de produits d’Instacart , le partenariat permettra une expérience d’achat d’épicerie simple, pratique et axée sur la technologie pour nos consommateurs.

À partir de 2025, les modèles de réfrigérateurs Bespoke dotés de différents types d’écrans, notamment le AI Family Hub™+ de 32 pouces et le nouveau AI Home de 9 pouces, et d’AI Vision Inside, la nouvelle fonctionnalité permettra aux consommateurs de réapprovisionner facilement leurs produits d’épicerie préférés via Instacart en exploitant la technologie de reconnaissance alimentaire Vision AI.

Avec AI Vision Inside, les consommateurs peuvent non seulement gérer leur inventaire alimentaire, mais à l’avenir, l’expérience s’étendra plus loin en permettant le réapprovisionnement via Instacart, directement depuis le réfrigérateur.

« Samsung travaille sans relâche pour offrir une expérience domestique plus pratique à nos utilisateurs grâce à des technologies innovantes », a déclaré Jeong Seung Moon , vice-président exécutif et responsable de l’équipe Expérience client pour la division Appareils numériques (DA) chez Samsung Electronics. « La combinaison de la technologie clé de Samsung et de la plateforme d’achat d’épicerie en ligne exceptionnelle d’Instacart sera un excellent exemple de la manière dont un partenariat peut créer un nouveau niveau de commodité. »

« Nous avons tous rêvé d’un réfrigérateur capable de se remplir tout seul, et maintenant, grâce à ce partenariat avec Samsung, ce n’est plus de la science-fiction », a déclaré Daniel Danker, directeur des produits chez Instacart. « Grâce à la plateforme de développement Instacart qui permettra cette intégration transparente, les propriétaires de réfrigérateurs Samsung Bespoke pourront passer des commandes d’épicerie et réapprovisionner facilement les étagères vides du réfrigérateur grâce à une livraison le jour même via Instacart auprès de leurs détaillants d’épicerie locaux préférés. »

La nouvelle expérience Instacart sera également déployée sur les unités AI Family Hub™+ existantes (équipées d’AI Vision Inside) via des mises à jour du micrologiciel en réseau (OTN) en 2025. Il s’agit d’un autre exemple des mises à jour Smart Forward de Samsung, qui apportent une valeur ajoutée à nos consommateurs en améliorant les appareils qu’ils possèdent déjà.

Le partenariat avec Instacart est la dernière étape en date dans le parcours de Samsung pour ajouter de la valeur à l’expérience utilisateur en travaillant main dans la main avec d’autres leaders technologiques avant-gardistes.

À propos d’Instacart

Instacart, la société leader en technologie de l’épicerie en Amérique du Nord, travaille avec les épiciers et les détaillants pour transformer la façon dont les gens font leurs courses. L’entreprise s’associe à plus de 1 500 enseignes de vente au détail nationales, régionales et locales pour faciliter les achats en ligne, la livraison et les services de ramassage dans plus de 85 000 magasins en Amérique du Nord sur la place de marché Instacart.

Instacart permet à des millions de personnes d’obtenir les produits d’épicerie dont elles ont besoin auprès des détaillants qu’elles aiment, et à environ 600 000 acheteurs Instacart de gagner de l’argent en sélectionnant, emballant et livrant des commandes selon leur propre horaire flexible.

La plateforme Instacart offre aux détaillants une suite de produits et services technologiques de niveau entreprise pour optimiser leurs expériences de commerce électronique, exécuter les commandes, numériser les magasins physiques, fournir des services publicitaires et recueillir des informations.

Avec Instacart Ads, des milliers de marques de produits de grande consommation, des leaders de la catégorie aux marques émergentes, s’associent à l’entreprise pour se connecter directement aux consommateurs en ligne, directement au point d’achat.

Avec Instacart Health, l’entreprise fournit des outils pour accroître la sécurité nutritionnelle, faciliter les choix sains pour les consommateurs et élargir le rôle que l’alimentation peut jouer dans l’amélioration des résultats en matière de santé. Pour plus d’informations, visitez www.instacart.com/company et pour commencer à magasiner, visitez www.instacart.com . Maplebear Inc. est la dénomination sociale enregistrée d’Instacart.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.

