Le nouveau réfrigérateur Samsung AI Family Hub+ avec AI Vision Inside et la table à induction Anyplace ont été présenté par Samsung. Ils se connectent à Samsung Food pour créer un écosystème culinaire complet.

Samsung dévoile une cuisine plus intelligente et connectée grâce à l’IA au CES 2024. Boostées par l’intelligence artificielle (IA) et la connectivité de l’application SmartThings, elles créent un écosystème complet et une expérience culinaire inédite.

Les innovations incluent : le réfrigérateur AI Family Hub+ 4 portes (nouvelle version du réfrigérateur Samsung connecté lancé par Samsung en 2016) équipé de la fonctionnalité exclusive AI Vision Inside, la nouvelle table à induction Anyplace, sans oublier les améliorations apportées au service Samsung Food.

L’IA au service d’une meilleure gestion des aliments et d’une cuisine plus personnalisée

Le nouveau réfrigérateur AI Family Hub+ 4 portes inclut de nouvelles fonctionnalités très innovantes. La technologie AI Vision reconnaît les produits entrants et sortants du réfrigérateur grâce à sa caméra intelligente intérieure. Elle est capable d’identifier jusqu’à 33 produits frais différents et s’appuie sur l’analyse de près d’un million de photographies alimentaires.

Depuis l’écran Family Hub™+, les utilisateurs peuvent gérer la liste des aliments présents à l’intérieur du réfrigérateur et ajouter manuellement des informations telles que la date de péremption. Le réfrigérateur leur enverra alors des alertes sur l’écran LCD de 24 pouces à l’approche de la date.

La fonction Fridge Manager surveille l’état du filtre à eau du réfrigérateur et alerte l’utilisateur lorsqu’il est nécessaire de le remplacer. En quelques clics, il est possible d’en acheter un nouveau sur Amazon via l’écran Family Hub™+.

Samsung apporte également une expérience enrichie dans le domaine de la cuisson avec la nouvelle table à induction Anyplace. Equipée d’un écran LCD de 7 pouces, celle-ci permet aux utilisateurs de visualiser et de suivre les recettes enregistrées à l’aide de leur Family Hub+. Anyplace offre une cuisson efficace et sans délimitation sur l’ensemble de sa surface grâce à une technologie Samsung exclusive. Sa large zone de cuisson (bord à bord et en damier) offre une plus large couverture et une grande liberté de cuisson quelles que soient les tailles des poêles et des casseroles. Et avec un verre doté d’un revêtement anti-rayures à la place d’un verre céramique classique, les utilisateurs n’ont plus à craindre d’érafler leur plaque en déplaçant leurs ustensiles de cuisine.

L’application Samsung Food – désormais accessible depuis le Family Hub™+ et la table à induction Anyplace– bénéficie de plusieurs fonctionnalités d’IA améliorées. C’est le cas de la fonction personnalisation qui s’appuie sur la technologie Enhanced Food AI et qui permet aux utilisateurs d’adapter les recettes à leurs besoins alimentaires au-delà de ce qui était disponible auparavant (vegan, fusion) et ainsi satisfaire les régimes sans gluten, sans lactose, et bien d’autres encore. De plus, la nouvelle fonctionnalité « Image-to-Recipe » avec Vision AI reconnaît désormais différents plats et aliments à partir de photos pour proposer des recettes. Quant à la fonction Tailored Meal Plan, celle-ci analyse les informations liées au profil Samsung Health de l’utilisateur afin de concevoir des recettes personnalisées adaptées à ses besoins et son bien-être.

Un électroménager nourri à l’IA pour une expérience culinaire unique

À travers ces innovations, Samsung propose un écosystème de cuisine interconnecté qui puise sur les fonctionnalités d’IA et le service Samsung Food pour un plus grand confort de vie.

Samsung Food se connecte à Samsung Health pour accompagner davantage les utilisateurs qui le souhaitent. En utilisant les informations bien-être collectées sur leur profil Samsung Health, l’application suggère des recettes saines et appropriées[9]. Ils peuvent ensuite envoyer les instructions de cuisson et de préparation de ces recettes à leurs appareils de cuisine en quelques clics seulement.

Enfin, Tap View offre un confort d’utilisation encore supérieur et permet aux utilisateurs de projeter sans effort le contenu de l’écran de leur smartphone Galaxy sur celui du Family Hub™+ et d’y retrouver de nouvelles applications comme YouTube et TikTok.