Galaxy S25 de Samsung débarque ! Un compagnon d’IA pour faciliter la vie au quotidien 

Galaxy S25 a été révélé lors du grand événement de Samsung Electronics Co., Ltd., Galaxy Unpacked qui s’est déroulé à San Jose aux USA. Il a été diffusé en direct et en streaming, dans la soirée du mercredi 22 janvier 2025, à travers la chaine Youtube de Samsung, partout dans le monde!

Les modèles Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ et Galaxy S25, qui se présentent comme véritable compagnon d’IA conçus pour faciliter la vie au quotidien ont été révélés! La série Galaxy S25 promet des expériences mobiles les plus naturelles et contextuelles jamais créées.

Doté d’agents IA multimodaux, le Galaxy S25 amorce la première étape de la vision de Samsung visant à changer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone et avec le monde qui les entoure.

Une plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy, première du genre, offre une plus grande puissance de traitement sur l’appareil pour Galaxy AI et une portée et un contrôle supérieurs de l’appareil photo avec le moteur ProVisual Engine de nouvelle génération de Galaxy.

TM Roh, Président et Directeur de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics, a déclaré dans ce sens : « Les plus grandes innovations sont le reflet de leurs utilisateurs, aussi avons-nous fait évoluer Galaxy AI pour que chacun puisse interagir de manière fluide et naturelle avec ses appareils, tout en étant assuré de la confidentialité de ses données ».

La série Galaxy S25 ouvre la voie à un système d’exploitation basé sur l’intelligence artificielle qui va changer radicalement notre rapport à la technologie, mais aussi nos habitudes de vie.

Les interactions mobiles les plus intuitives et les plus faciles à ce jour

La série Galaxy S25, équipée de One UI 7, redéfinit l’expérience utilisateur grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA). Véritable compagnon du quotidien, le Galaxy S25 interprète texte, parole, images et vidéos pour offrir des interactions naturelles et personnalisées tout en respectant votre vie privée.

Avec Circle to Search de Google, la recherche devient plus rapide et contextuelle, permettant d’appeler, envoyer des e-mails ou visiter des sites Web d’un simple geste. Les agents IA multimodaux renforcent également la fluidité des actions, comme partager des GIFs ou organiser des événements depuis une seule interface.

Le Galaxy S25 introduit Gemini, une fonctionnalité innovante qui facilite l’interaction vocale avec les applications Samsung, Google et tierces, telles que Spotify. De plus, des outils comme Call Transcript et Writing Assist améliorent la communication et la productivité grâce à des résumés automatiques, une mise en forme instantanée et des interactions simplifiées.

Galaxy S25 : Allier IA personnalisée et protection renforcée de la vie privée

Le Galaxy S25 révolutionne l’ère de l’IA en alliant personnalisation et sécurité. Grâce au Personal Data Engine, les données personnelles sont analysées directement sur l’appareil, garantissant des expériences sur mesure tout en protégeant la vie privée.

Cela permet des fonctionnalités avancées comme la recherche intuitive de photos via le langage naturel ou les suggestions proactives de Now Brief, accessibles depuis la Now Bar.

Les données des utilisateurs sont sécurisées par Knox Vault, renforcée par la cryptographie post-quantique pour anticiper les menaces de l’informatique quantique. Ce niveau de sécurité inédit protège les informations personnelles contre les risques émergents.

Avec One UI 7, Samsung introduit une sécurité globale adaptée à l’ère de l’hyperconnectivité, incluant des paramètres de restrictions maximales, une protection contre le vol et un tableau de bord Knox Matrix pour surveiller la sécurité des appareils connectés.

Le Galaxy S25 offre ainsi une IA puissante et personnalisée, tout en assurant une confidentialité sans compromis.

Performance la plus puissante de Galaxy à ce jour

La gamme Galaxy S25 est équipée du système Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy. Grâce aux personnalisations uniques apportées par Galaxy, il s’agit du processeur le plus puissant jamais installé sur la série Galaxy S.

Par rapport à la génération précédente, il offre une augmentation des performances jusqu’à 40 % pour le NPU, de 37 % pour le CPU et de 30 % pour le GPU. Les Galaxy S25 sont ainsi capables de traiter davantage d’expériences IA intégrées sans compromis, y compris des tâches d’IA précédemment basées sur le cloud, telles que Generative Edit..

Samsung et Qualcomm Technologies ont collaboré pour personnaliser le processeur Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy. La série Galaxy S25 est dotée d’un traitement d’image AI avancé et efficace avec ProScaler pour améliorer jusqu’à 40 % la qualité de la mise à l’échelle de l’image.

Tout en incorporant une technologie personnalisée avec le moteur mobile Digital Natural Image(mDNIe) de Samsung intégré dans le processeur à l’aide de Galaxy IP pour permettre une plus grande efficacité énergétique de l’écran.

Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy est également équipé de Vulkan Engine et du Ray Tracing amélioré, qui permet des jeux mobiles plus fluides et plus réalistes.

L’utilisation intensive de l’appareil et le traitement de l’intelligence artificielle se déroulent sans problème grâce à une structure de dissipation de la chaleur modifiée, avec une chambre à vapeur 40 % plus grande et un matériau d’interface thermique (TIM) sur mesure qui améliore encore l’efficacité thermique.

Galaxy S25 : Une révolution pour la photographie mobile avec des fonctionnalités avancées

La série Galaxy S25 redéfinit la photographie mobile avec des capteurs haute résolution et le moteur ProVisual. Le Galaxy S25 Ultra intègre un capteur ultra-large de 50MP, offrant une clarté exceptionnelle, tandis que l’enregistrement HDR 10 bits fournit une palette de couleurs quatre fois plus riche pour des détails saisissants, même en faible luminosité.

Grâce à un processeur puissant, le Galaxy S25 réduit efficacement le bruit, détectant objets mobiles et statiques pour des images et vidéos nettes en toutes conditions. Les vidéos nocturnes atteignent un niveau de netteté inédit grâce à ces avancées technologiques.

Les outils d’édition, autrefois réservés aux professionnels, sont désormais accessibles à tous. La fonction Audio Eraser permet de supprimer des bruits indésirables (vent, foule, musique) pour des vidéos parfaitement adaptées à vos besoins.

Le mode Virtual Aperture, intégré à Expert RAW, offre une gestion avancée de la profondeur de champ pour une qualité digne d’un appareil photo reflex numérique.

Avec Galaxy Log, les utilisateurs peuvent affiner les couleurs pour des productions cinématographiques professionnelles. Portrait Studio propose des avatars ultra-réalistes, tandis que les filtres analogiques confèrent une esthétique rétro digne des films classiques.

Le Galaxy S25 établit une nouvelle norme, combinant innovation et créativité pour des expériences photo et vidéo incomparables.

Spécifications techniques complètes du Galaxy S25 Plus : Écran : Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une résolution +QuadHD.

Taux de rafraîchissement : Variable entre 1 et 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 2600 nits (candela par mètre carré).

Processeur : Snapdragon 8 Elite.

Mémoire vive (RAM) : LPDDR5X de 12 Go.

Stockage : UFS 4.0 de 256 Go ou 512 Go.

Caméra frontale : 12 mégapixels.

Caméra principale : 50 mégapixels.

Téléobjectif : 10 mégapixels avec zoom optique x3.

Caméra ultra grand-angle : 12 mégapixels.

Batterie : 4900 mAh.

Charge rapide filaire : 45 W.

Charge sans fil : 15 W.

Charge inversée : 4,5 W.

Dimensions : 75,8 × 158,4 × 7,3 millimètres.

Poids : 190 grammes.

Résistance à l’eau et à la poussière : Conformité à la norme IP68.

Système d’exploitation : Android 15 avec l’interface Samsung One UI 7.

Mises à jour : Sept ans de mises à jour majeures et de sécurité du système.

Avantages supplémentaires :Six mois d’abonnement gratuit au service Gemini Advanced.

Deux téraoctets d’espace de stockage cloud gratuit pendant six mois.

Une conception résistante qui s’inscrit dans une approche plus circulaire

La série Galaxy S25 s’appuie sur le « design essentiel » de Galaxy, fondé sur des éléments « simples, percutants et émouvants ». Le Galaxy S25 Ultra affine cette essence dans la série Galaxy S la plus fine, la plus légère et la plus résistante à ce jour, avec un bord arrondi pour une prise en main confortable qui complète l’identité esthétique de la série.

Ce modèle se distingue par son titane puissant et le nouveau Corning® Gorilla® Armor 2, un matériau inédit plus résistant que le verre. Il associe la vitrocéramique de Corning à un traitement de surface antireflet exclusif, ce qui permet d’assurer une protection avancée contre les chutes ainsi qu’un traitement de surface antireflet et une résistance aux rayures.

Le boîtier métallique incorpore pour la première fois de l’aluminium armé recyclé.

Le Galaxy S25 innove en intégrant des batteries contenant 50 % de cobalt recyclé, récupéré d’appareils Galaxy usagés ou de batteries mises au rebut. Samsung collabore avec ses partenaires pour extraire et réutiliser ce cobalt dans un processus durable.

De plus, la gamme garantit 7 générations de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité, établissant une nouvelle référence en matière d’écoresponsabilité et de durabilité.

Pour de plus amples informations sur la série Galaxy S25, veuillez consulter https://news.samsung.com/mena/.