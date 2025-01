Le concours des enseignants créatifs dans le domaine de la production numérique éducative est lancé dans sa 2ème édition. Le Centre National des Technologies en Éducation (CNTE) appelle les enseignants tunisien à participer à ce concours d’innovation.

Ce concours est organisé dans le cadre de la valorisation du rôle des enseignants innovants des cycles primaire et secondaire dans le domaine de la production numérique pédagogique, et vise à les encourager à davantage d’efforts et de créativité, selon le CNTE.

La compétition portera sur les thèmes de la robotique éducative, la réalité augmentée ou virtuelle, l’Internet des objets, les capsules vidéos pédagogiques, les contenus pédagogiques interactifs et l’intelligence artificielle.

Pour participer à ce concours, les candidats doivent être des enseignants en exercice dans des établissements éducatifs publics. Ils sont appelés à présenter des projets n’ayant pas été primés dans d’autres compétitions, et veiller à ce que le produit proposé soit exploitable dans le processus d’enseignement et d’apprentissage tout en respectant les programmes officiels.

Les enseignants intéressés doivent remplir le formulaire de participation, inclure un lien vers leurs fichiers dans le formulaire et l’envoyer avant le 15 avril 2025.

Pour plus d’informations, consultez le lien suivant: https://concours.education.tn/

