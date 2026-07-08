Météo en Tunisie : hausse des températures

La Météo en Tunisie se caractérise par une hausse des températures, mercredi 08 juillet 2026 qui va s’accentuer dans les jours à venir indique l’institut national de la météorologie (INM).

Le temps est peu nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur nord au nord et et au centre et de secteur est au sud, relativement fort au golfe de Tunis et faible à modéré dans le reste des régions.

Mer agitée au golfe de Tunis et peu agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales varieront entre 32° et 37° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 37° et 41° dans le reste des régions.