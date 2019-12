Les sportifs les mieux payés dans le monde en 2019, le 1er est américain (Top 10)

Le sportif le mieux payé dans le monde durant les 10 dernières années de 2010 à 2019 est le boxeur américain Floyd Mayweather, qui justifie pleinement son surnom “money”, accumulant 915 millions de dollars et pourtant à la retraite depuis 2017. Il devance les footballeurs Cristiano Ronaldo (800 M) et Lionel Messi (750 M) selon un classement établi par le magazine Forbes.

Floyd Mayweather est âgé de 42 ans, celui qui a raccroché les gants le 26 août 2017 après avoir décroché une 50e victoire chez les professionnels (il est invaincu), a annoncé un retour sur les rings en 2020, peut-être en arts martiaux mixtes (MMA). Il a disputé les deux combats les plus lucratifs de l’histoire de sa discipline, contre Manny Pacquiao en 2015.

Congratulations to every athlete on this list ! pic.twitter.com/FzqpE7sFxa

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) December 24, 2019